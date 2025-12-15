Ｊ１神戸は１４日、今季まで広島の監督を務めたミヒャエル・スキッベ氏（６０）が２０２６年シーズンから監督に就任すると発表した。また、今季まで広島のコーチだったセハット・ウマル氏（４３）がヘッドコーチとなることも発表された。

ドイツ出身のスキッベ氏は同国代表コーチ、ドイツ１部・ドルトムント監督などを歴任して、２２年から広島を率いてルヴァン杯で２２、２５年優勝、今年２月には神戸を下して富士フイルム・スーパーカップを制した。２２、２４年はＪ１リーグ優秀監督賞を受賞している。

クラブを通じて「神戸の監督に就任し、大変光栄に、そしてうれしく思っています。再び、日本一のチームを目指しましょう」とコメントした。ウマル氏もドイツ出身で、２２年から今季まで広島でコーチとしてスキッベ氏を支えた。

神戸は１１月３０日に、昨季までのリーグ２連覇と昨年の天皇杯優勝を達成した吉田孝行監督（４８）の退任を発表。新体制でアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）優勝と２６−２７シーズンのＪリーグ王座、天皇杯奪還を目指す。

◇ミヒャエル・スキッベ １９６５年８月４日、ドイツ出身。現役時代はシャルケに所属し、ポジションはＦＷ。２２歳で引退し、指導者の道を歩む。ドイツ代表コーチやギリシャ代表監督、ドルトムント、フランクフルトなどの監督を経て、２０２２年から今季まで広島を率いた。