¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛWTLÀ©ÇÆ¤ÎÂç´äÎÍÊ¿¤¬¥¶¥Ã¥¯¤Ë»¿Æ±¡¡1¡¦5¤ÇIWGP¥¿¥Ã¥°Ä©Àï¡Ö¿·¤·¤¤¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×¤Ï£±£´Æü¤Î·§ËÜÂç²ñ¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö£Ô£Í£Ä£Ë¡×¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¡Ê£³£¸¡Ë¡¢Âç´äÎÍÊ¿¡Ê£²£·¡ËÁÈ¤¬ÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£²¡Ë¡¢¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡Ê£²£¸¡ËÁÈ¤ò·âÇË¤·½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤¿Âç´ä¤Ï¡¢¥¶¥Ã¥¯¤ÎÄó°Æ¤·¤¿ÍèÇ¯£±·î£µÆüÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¤Î£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡õ£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡ËÄ©Àï¤Ë»¿Æ±¡£¤½¤³¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿·è°Õ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡Å¨¥Á¡¼¥à¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿Âç´ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥²¥¤¥Ö¤Ë£Ô£È£Å¡¡£Ç£Ò£É£Ð¡ÊÊÑ·¿¥é¥ê¥¢¡¼¥È¡Ë¤òÏ¢È¯¤·¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¼è¡££³£²Ê¬£´£°ÉÃ¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·±É´§¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤Ë¥Î¥¢¹ñÆâÉð¼Ô½¤¹Ô¤«¤é³®Àû¤¹¤ë¤â¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡££¶·î¤Ë¤ÏÆ±´ü¤ÎÆ£ÅÄ¹¸À¸¤¬¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤òÀ©ÇÆ¡£ÌÁÍ§¤Î²÷µó¤ò´î¤Ö°ìÊý¤Ç¡¢¾Ç¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜ»æ¤Î¼èºà¤ËÂç´ä¤Ï¡Ö»î¹ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Î¥¢¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¿·ÆüËÜÎ®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÎÙ¤Ç¥¶¥Ã¥¯¤¬ºÇ¹â¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤À¡£¥¶¥Ã¥¯¤ÏÃª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÎÍâÆü¡¢£±¡¦£µÂçÅÄ¶è¤Î¥á¥¤¥ó¤ÇÄ©Àï¤¹¤ëÀÄ¼Ì¿¿¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç´ä¤â¤³¤ì¤ò»Ù»ý¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ãª¶¶¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÂç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÈÖ¤³¤ÎÀè¤Î¿·ÆüËÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤Âç»ö¤ÊÂç²ñ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È»ÈÌ¿´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤¬Ä¶Ëþ°÷³Î¼Â¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤Þ¤À´°Çä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Âç´ä¤Ï¡Ö£±¡¦£´¤ÏÃª¶¶¤µ¤ó¤ò¸«¤ì¤ë¤Î¤¬ºÇ¸å¤À¤«¤é¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¤³¤ì¤À¤±¸«¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤ä¡Ù¤¯¤é¤¤¤Î¥Î¥ê¤ÇÍè¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¤³¤½¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¤Î¿·¤·¤¤¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¨¤Æ£±¡¦£µ¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·»þÂå¤Î¼çÌò¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡²¦¼ÔÁÈ¤Î£É£ã£å¤«¤é¤Ï¡Ö¸ÄÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥â¥Ö¥ì¥¹¥é¡¼¡×¤ÈÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¥â¥Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¼ç¿Í¸ø¤À¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£·ë¹½¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤Ç¡¢¸ÄÀ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¥¥ã¥éÀè¹Ô¤Ç¡¢Æ¬¤â»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥±¥ó¥«¥Õ¥¡¥¤¥È¤òËè»î¹ç¤·¤Æ¤ëÊý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¥«¥Ã¥³°¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸ÄÀ°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤«¤Ê¤È¡£ËÍ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤È¤«È¯¸À¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤äÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿®Ç°¤ò´Ó¤¯Âç´ä¤¬¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Î¼¡¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£