¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡¡ÍèÇ¯¤ÏàÁèÃ¥Àïá¤â¡Ä¡Ö2027Ç¯¤Î£³¤Ä¤ÎÁªÂò»è¡×¤òÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢ÆÃ½¸
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÇÍèµ¨¤«¤é¥Æ¥¹¥È·ó¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ºÆÍèÇ¯¤Î£²£°£²£·Ç¯¤Î¿ÊÏ©¤òÊÆ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ó¥è¥ó¥É¥¶¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¤¬ºÇ¿·Æ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤ºÍèµ¨¤Ï£Æ£±¤ÎÀµ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥·¡¼¥È¤Ï¼º¤¤¡¢Î¢Êý¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Ä¤Ä¡¢£²£·Ç¯¤Î£Æ£±Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö³ÑÅÄÍµµ£¤Î£²£°£²£·Ç¯¤Î£³¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÃåÃÏÅÀ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡Ö£²£¶Ç¯¤Ï£Æ£±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê·ÀÌó¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥°¥ê¥Ã¥É¤ËÊÂ¤Ö£²£²¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á£±£´¿Í¤Î·ÀÌó¤¬Ç¯Ëö¤ËËþÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£³ÑÅÄ¤È¤½¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¸õÊä¼Ô¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÍ½È÷¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥·¡¼¥º¥óÁá¡¹¤Ë³ÑÅÄ¿Ø±Ä¤¬°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¸õÊä¤ò¤³¤¦µó¤²¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤À¡£¡Ö¥Û¥ó¥À¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÈÄó·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë³ÑÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÆ»¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Î¾Íè¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Î·ÀÌó½ªÎ»Æü¤âÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢£²£·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÎ¾Êý¤Î¥·¡¼¥È¤¬¶õÀÊ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ½é¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¥é¥ó¥À¿ÍÁª¼ê¤È·ÀÌó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥Û¥ó¥À¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï³ÑÅÄ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ëµó¤¬¤ë¤Î¤¬¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡£¡Ö¥Õ¥é¥Ó¥ª¡¦¥Ö¥ê¥¢¥È¡¼¥ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤Ø¤Î¿®Íê¤ÏÄã²¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤Ï£²£·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÑ²½¤òµá¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö³ÑÅÄ¤ÈÈà¤Î¼þÊÕ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ£Æ£±Éüµ¢¤ÎºÇ¹â¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥ê¤Ç£²¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¤ÈÎÉ¹¥¤Ê»Å»ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤Ç¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÍ½Â¬¡£¡Ö¥Û¥ó¥À¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï£Æ£±°Ê³°¤Ç¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬£Æ£±¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¾ì½ê¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼¤Ø¤ÈÈà¤òÆ³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥Û¥ó¥À¤Ï¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ç¥¤¥ë¡¦¥³¥¤¥ó¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥·¥ê¡¼¥º·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢£²£µºÐ¡Ê³ÑÅÄ¡Ë¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈËÌÊÆºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤âÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢³ÑÅÄ¤Ï¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤òÂª¤¨¤ÆÉüµ¢¤Î»å¸ý¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï³ÑÅÄ¤¬£²£·Ç¯¤Ë£Æ£±Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤ÈÍË¾»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£