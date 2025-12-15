巨人の戸郷翔征投手（２５）が１４日、オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手（３６）とのキャッチボールで学んだ“極意”を取り戻し、来季の復活を目指すと誓った。今季は２度の２軍降格などを経験。本来の投球とはいかなかった右腕は、不振の要因の一つを制球だと分析し、今月上旬から兵庫県内で自主トレを行う。強化ポイントには「右股関節」を掲げ、改めてコントロールを磨き上げる。

戸郷は入念にストレッチを行い、股関節を伸ばした。今月は兵庫・尼崎で自主トレを行っている右腕は「一つ、僕の中で見つけたのは右の股関節。そこが動けば全て良くなるだろうなって思う。コントロールが良くならないし、キャッチボール一つ一つ丁寧にやらないといけない」。来季の復活のポイントの一つに「右股関節」を挙げて、コントロールの改善を目指すことを誓った。

今季は開幕投手を任されながら２度の２軍降格も経験し、２１登板で８勝９敗、防御率４・１４。「コントロールは１軍の舞台で活躍するのに必要。それがダメだから、今年活躍できなかったのは分かっている」と振り返った。かつても制球力は課題だった。それだけに克服方法は理解している。

「昔コントロールが悪かったけど、それが良くなったのは菅野さんとキャッチボールをするようになってから。菅野さんは距離が変わってもコントロールも球の質の球威も変わらない。そういうところは見習いながらやっていたし、だからこそいいものもあった」。菅野とのキャッチボールの動画を見返し、体の使い方や意識を見直してきた。大エースとのキャッチボールで培ったコントロールを取り戻す構えだ。

中でもポイントとなるのは「右股関節」だ。「やっぱり（体の）粘りがなくて、今年は右股関節の動きが悪かった。大きく長く使おうと思った時に、動かないところや筋肉が弱まっているところがあるはず。そこをもう一度見直して、深く長くやっているところです」。これまで動いていた右股関節が硬くなり、うまく体を使えていないことに気がついた。自主トレではボディービルダーの鈴木雅氏から指導を受け、右股関節の可動域を広げ、動きやすくするための調整を行っている。

オフに入ってから菅野と食事に出かけ、技術面から精神面までさまざまな話を交わした。エースの称号を受け継いだ背番号２０へ、菅野からは「今年の経験は絶対にいいものになるし、まだいろいろ経験するはずだから、こんなことでくじけたらダメ。本当にいい経験をしたんだから、来年は必ずやり返さないといけないよ」と言葉をかけられた。菅野のようなエースとしてのプライドも取り戻す。

「菅野さんの存在って本当にでかい。いろんな話をお互いにした。いろんな苦しみを味わいましたけど、これを１軍で味わえている。もちろん去年のイメージがゼロになったわけではないですし、一ついい成長過程だと思いながらやっていきたい」。心も体も柔らかく。原点に戻ったつもりで、また壁を乗り越える。（水上 智恵）

〇…杉内投手チーフコーチが戸郷の復活に期待を寄せた。２２〜２４年は３年連続１２勝を記録していたが、今季は８勝（９敗）。「絶不調でも８勝したわけだから。そこは自信を持って、これより下はないと思って来年投げればいい」と前向きに話し「ここからどうするか。上がるだけの力は持っている。自主トレからしっかりやってくると思うから。（キャンプインの姿が）楽しみよ」とうなずいた。