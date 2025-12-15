◆Ｊ３・ＪＦＬ入れ替え戦第２戦 沼津１−１滋賀（１４日、愛鷹）

サッカーＪ３・ＪＦＬ入れ替え戦の第２戦が１４日に行われ、ＪＦＬ２位の滋賀が、Ｊ３・２０位の沼津と敵地で１―１で引き分け。２戦合計４―３で制し、同県初のＪリーグ入りとなる来季Ｊ３昇格を決めた。これで、Ｊ１〜Ｊ３まで６０クラブのＪリーグ経験がない県は２４年シーズン後にＪＦＬに降格した岩手を除き、現在は福井、三重、和歌山、島根の４つだけとなった。

前半２２分、サイドからのクロスにＭＦ秋山駿（２６）が頭で合わせて先制。２分後に追いつかれたが、１―１のまま、昇格切符をつかむと、レイラック・イレブンはサポーターに向かって歓喜した。昨季途中から就任し、球際の激しさや戦うメンタリティーを植え付けた、元Ｕ―２３日本代表ＤＦで京都、名古屋などでプレーした角田（かくだ）誠監督（４２）は「滋賀のサッカーの歴史が変わった一日。滋賀にはいい選手がいるが、プロチームがなく、県外に出る流れがあった。我々が受け皿になり、滋賀の子どもたちの目標になるということでスタートした。つかめてよかった」と喜びをかみ締めた。

０５年に誕生すると、０８年にＪＦＬ参戦。チーム名は「ＭＩＯ（ミオ）びわこ草津（後に滋賀）」として地域クラブとして活動した。２３年にクラブ体制を刷新し、「レイラック滋賀ＦＣ」と改称。同年ＪＦＬでは勝ち点１差届かず３位。３年かけてようやく今回入れ替え戦を制し、４３都道府県目のＪクラブの仲間入りを果たした。

前身のＭＩＯ時代を知る、先制点の秋山は「以前は練習場を転々としていたのが、レイラックになってからは固定の練習場があり、サッカーに集中できている。滋賀の歴史を変えようと臨んだ。（来季Ｊ３入りに）チャレンジャーとして上を目指したい」と声を弾ませた。