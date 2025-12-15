¡Úºå¿À¡Û¿¹²¼æÆÂÀ¤¬¡Ö£²²¯¤Ï¾è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤ÇµåÃÄ½é¤ÎÂçÂæÆÍÇË¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Ä¶¤¨£²¡¦£±²¯±ß¡¡Íèµ¨¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¤Ø°ÕÍß
¡¡ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£±²¯£³£²£°£°Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð£²²¯£±£°£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤Ç£²²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤Ï£Ä£å£Î£Á¡¦ËÒ¡Ê£²²¯£³£°£°£°Ëü±ß¡Ë°ÊÍè£´¿ÍÌÜ¤Ç¡¢µåÃÄ»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢ÂçÃ«¡Ê¤È¤â¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¡¦£²²¯±ß¡Ë¤â¾å²ó¤ëÄ¶ÂçÉý¾ºµë¤Ë¤âËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Íèµ¨ÌÜÉ¸¤Ï½é¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡£¡ÖÂÇÅÝ¡¦º´Æ£µ±¡×¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¿¹²¼¤Ï¥ÉÄ¾µå¤ËÄ¶ÂçÉý¾ºµë¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö£²²¯¤Ï¾è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡£Ç¯Êð£·£¸£°£°Ëü±ß¤«¤éÌó£²¡¦£·ÇÜ¤È¤Ê¤ë£²²¯£±£°£°£°Ëü±ß¤ÇÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò¹¹²þ¡£¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤Ç£²²¯±ß¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ï£´¿ÍÌÜ¤Ç¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¡££Ä£å£Î£Á¡¦ËÒ¤Î£²²¯£³£°£°£°Ëü±ß¡Ê£²£´Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ê£°£¸Ç¯¡Ë¤ÈÂçÃ«¡Ê£±£¶Ç¯¡Ë¤Î£²²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¡Ö¶Ã¤¤ä¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£±£´£³»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£µÎÒ¡¢£²£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸£¹ÂÇÅÀ¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¤ò¿Ê¤àÀ®Ä¹³ô¤Ï¡ÖÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤³¤½¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡£¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡×¤È¸þ¾å¿´¤âÄ¶°ìÎ®¡£ÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤â¡Ö¤´Ë«Èþ¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤²¤ëÃÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡×¤ÈËþÂ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎäÀÅ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤°¤½¤Ð¤ËÂç¤¤ÊÊÉ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡££´£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£²ÂÇÅÀ¤Ç¥»£²´§¤Ëµ±¤¤¤¿º´Æ£µ±¡£¡Ö¤¹¤´¤¯µ±¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢²ù¤·¤¤¡£µ±¤µ¤ó¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤±¤ë¼«¿®¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÌÜÉ¸¤Ï¥º¥Ð¥ê¡ÖÂÇÅÝ¡¦¥µ¥È¥Æ¥ë¡×¡££´£°ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥¥ó¥°³ÍÆÀ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢·»µ®Ê¬¤ËÄ©¤à°ìÇ¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡¡¿¹²¼¤¬·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºå¿À¤Î£²²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï£¸¿Í¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£±£¶¡Á£±£¸Ç¯¡Ë¤ËÊÂ¤Ó¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÀÌóÌ¤¹¹²þ¤Îº´Æ£µ±¡Ê£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÈºÍÌÚ¡Ê£±²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¡¢£²¥±¥¿£±£°¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÆÈÁö¤·¤¿²¦¼Ô¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ÃÈÅß¹¹²þ¤Ë¡ÖÁª¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡£¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¸×¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡£¡Ö½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍèÇ¯£³·î¤Î£×£Â£Ã¤â°Õ¼±¤·¡¢ìÅÍß¤ËÀï¤¦³Ð¸ç¤À¡£¡ÊÄ¾Àî¡¡¶Á¡Ë
¡¡¢¡ºå¿À¤Î£²²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼
¡¡¶áËÜ¡¡¡¡¡¡³°¡¡£µ²¯±ß
¡¡Âç»³¡¡¡¡¡¡Æâ¡¡£³²¯£´£°£°£°Ëü±ß
¡¡À¾Í¦¡¡¡¡¡¡Åê¡¡£³²¯±ß
¡¡ÃæÌî¡¡¡¡¡¡Æâ¡¡£³²¯±ß
¡¡Â¼¾å¡¡¡¡¡¡Åê¡¡£²²¯£³£°£°£°Ëü±ß
¡¡¿¹²¼¡¡¡¡¡¡³°¡¡£²²¯£±£°£°£°Ëü±ß
¡¡´äºê¡¡¡¡¡¡Åê¡¡£²²¯±ß
¡¡ÀÐ°æ¡¡¡¡¡¡Åê¡¡£²²¯±ß
¢¨º´Æ£µ±¡¡¡¡Æâ¡¡£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß
¢¨ºÍÌÚ¡¡¡¡¡¡Åê¡¡£±²¯£²£°£°£°Ëü±ß
¢¨¤Ï·ÀÌóÌ¤¹¹²þ