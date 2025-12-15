¡Ú³ÚÅ·¡Û»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¤¬¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡Ö¤¤¤í¤¤¤í³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡×¡¡Â§ËÜ¹·Âç£Æ£ÁÀë¸À¤Ç¿·¼é¸î¿ÀÃÂÀ¸¤â
¡¡³ÚÅ·¡¦»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¡¢Íèµ¨¤Î¼é¸î¿À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¶¥¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤ò¤ß¤»¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥¥ã¥ó¥×Á°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë£³£²¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤ò»ØÌ¾¡£¤·¤«¤·°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¯Åêµå¤â¤¢¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¤ÏÎëÌÚæÆÅ·Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤äÆ£Ê¿¾°¿¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤é¤Ë£¹²ó¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¸½¾õ¤Ç¤³¤¦¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÏÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤äµåÃÄ¤È¤â¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤ò¤·¤Æ¡×¤È¡¢Áá´ü¤Ë·è¤á¤ºÍèÇ¯£²·î¤«¤é¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿Æ£Ê¿¤Ï¸½ºß¡¢£²£¹»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÈµåÃÄµÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¡££±£°·î¤Ë¹ñ»ØÄêÆñÉÂ¤Ç¤¢¤ë¶»ÄÇ²«¿§¿ÙÂÓ¹ü²½¤ÎÀÚ½ü¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÎëÌÚæÆ¤â·Ð²á¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢¼ÂÀïÉüµ¢¤¹¤ì¤Ð¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¡£º£µ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿£¶£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿À¾³À²íÌðÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÍÞ¤¨¤òÌ³¤á¡¢£±·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂÙ¾¡ÍøÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤é¤â¸õÊä¤À¡£¡ÖÂ§ËÜ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Þ¤¿ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¡£»î¹ç¤òÄù¤á¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦Âç»ö¤ÊÂ¸ºß¤ò¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤ë¡£