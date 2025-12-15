有働由美子アナ、「夢がかないました」MC番組レギュラー化で待望のゲストとの共演に喜び
フリーアナウンサーの有働由美子が、MCを務めるMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』が30日（後2：40 ※関西ローカル）に年末95分スペシャルを放送するのに先立って、10日に大阪・茶屋町の同局で囲み取材に応じた。同番組がレギュラー化にあたって話していた“夢”がかなったことを喜んだ。
【写真】大ファンである阪神のタイガース選手の来店に喜ぶ有働由美子アナ
有働が“小料理屋の女将”となり、得意の手料理でもてなしながら“小料理屋の女将”だからこそ聞ける客（ゲスト）の「意外な一面」をぐいぐい引き出していく、まったく忖度なしのトーク番組。今年5月10日から隔月レギュラー化。その発表の際、“虎党”の有働は、今後、ゲストに来てもらいたい人物に阪神タイガースの藤川球児監督を挙げていた。
12月6日放送回には、その希望が実現し、藤川監督がゲスト出演した。セ・リーグ優勝を祝う三段のお重を用意。藤川監督から、監督就任からリーグ優勝、日本シリーズ、来シーズンに向けてまでを深掘り。楽しそうに話に耳を傾けていた。
レギュラー化から7ヶ月で夢がかなったことを記者から触れられると「かないましたねえ」としみじみ。「かないましたけど、シーズン中も限られた会見の場だったので、どこまでお話しいただけるかなと思いました。けど、ちょうどシーズン終わって初めて、野球関係以外の方と話されるっていうことで、ものすごいたくさんお話しいただいた」と振り返り「夢もかないましたし、球児さんの本もだいたい読んでいるんですけど、それ以上のお話を聞けてすごく良かったです」と笑顔を見せた。
囲み取材には、30日放送回でゲスト出演する阪神タイガースの岩崎優、及川雅貴も参加した。
【写真】大ファンである阪神のタイガース選手の来店に喜ぶ有働由美子アナ
有働が“小料理屋の女将”となり、得意の手料理でもてなしながら“小料理屋の女将”だからこそ聞ける客（ゲスト）の「意外な一面」をぐいぐい引き出していく、まったく忖度なしのトーク番組。今年5月10日から隔月レギュラー化。その発表の際、“虎党”の有働は、今後、ゲストに来てもらいたい人物に阪神タイガースの藤川球児監督を挙げていた。
レギュラー化から7ヶ月で夢がかなったことを記者から触れられると「かないましたねえ」としみじみ。「かないましたけど、シーズン中も限られた会見の場だったので、どこまでお話しいただけるかなと思いました。けど、ちょうどシーズン終わって初めて、野球関係以外の方と話されるっていうことで、ものすごいたくさんお話しいただいた」と振り返り「夢もかないましたし、球児さんの本もだいたい読んでいるんですけど、それ以上のお話を聞けてすごく良かったです」と笑顔を見せた。
囲み取材には、30日放送回でゲスト出演する阪神タイガースの岩崎優、及川雅貴も参加した。