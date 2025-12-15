有働由美子アナ、「この形ですれば良かった」インタビュー方法に新たな気付き
フリーアナウンサーの有働由美子が、MCを務めるMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』が30日（後2：40 ※関西ローカル）に年末95分スペシャルを放送するのに先立って、10日に大阪・茶屋町の同局で囲み取材に応じた。レギュラー化して7ヶ月を経た現在の心境を語った。
【写真】大ファンである阪神のタイガース選手の来店に喜ぶ有働由美子アナ
有働が“小料理屋の女将”となり、得意の手料理でもてなしながら“小料理屋の女将”だからこそ聞ける客（ゲスト）の「意外な一面」をぐいぐい引き出していく、まったく忖度なしのトーク番組。今年5月10日から隔月レギュラー化した。
30日放送回にゲスト出演する阪神タイガースの岩崎優、及川雅貴と囲み取材に応じた有働。「普通の取材でアナウンサーとして行ったら聞けないようなことも、女将やから聞けるっていうのが全然分かってきて、きょうも普通のインタビューならアウトよね？」と岩崎に問いかけると「はい」と素直な返事が返ってきて、報道陣から笑いが起こった。
続けて「その方のもう一つ深いところというか、オーラみたいなところまで、言葉でも伺って、この形でインタビューすれば良かったんやなって」と気付きがあったという。「アナウンサーとなると、あれとこれを抑えて、ここは出すぎてはいけないとかルールに縛られて、“聞かなあかんことを聞いてる”になっちゃうんですけど、ここでは時折、素の自分が飛び跳ねて好きなように聞かせていただくのが、申し訳なかったりするけど、とても楽しい」と語った。
