気象台は、午前4時51分に、暴風警報を浦河町、様似町、えりも町に発表しました。

日高地方では、15日昼前から15日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■室蘭市
□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■苫小牧市
□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■登別市
□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■伊達市伊達
□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■伊達市大滝
□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■豊浦町
□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■壮瞥町
□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■白老町
□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■厚真町
□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■洞爺湖町
□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■安平町
□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■むかわ町
□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■日高町日高
□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■日高町門別
□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■平取町
□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■新冠町
□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■浦河町
□暴風警報【発表】
　15日昼前から15日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■様似町
□暴風警報【発表】
　15日昼前から15日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■えりも町
□暴風警報【発表】
　15日昼前から15日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■新ひだか町
□なだれ注意報
　16日にかけて注意