【暴風警報】北海道・浦河町、様似町、えりも町に発表 15日04:51時点
気象台は、午前4時51分に、暴風警報を浦河町、様似町、えりも町に発表しました。
日高地方では、15日昼前から15日夕方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■室蘭市
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■苫小牧市
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■登別市
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■伊達市伊達
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■伊達市大滝
□なだれ注意報
16日にかけて注意
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■壮瞥町
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■白老町
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■厚真町
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■洞爺湖町
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■安平町
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■むかわ町
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■日高町日高
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■日高町門別
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■平取町
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■新冠町
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■浦河町
□暴風警報【発表】
15日昼前から15日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■様似町
□暴風警報【発表】
15日昼前から15日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■えりも町
□暴風警報【発表】
15日昼前から15日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■新ひだか町
□なだれ注意報
16日にかけて注意