お笑いコンビ「なすなかにし」の中西茂樹（48）が14日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。相方・那須晃行（45）が脳梗塞で倒れた当時を振り返った。

23年12月に脳梗塞で緊急のカテーテル手術を受けた那須。当時について、那須の妻から脳梗塞で倒れた連絡を受けた中西は「最初は全然信じられなくて」と受け入れることができなかった。

また「ドッキリと思った。絶対ドッキリや…って」と疑っていた。その後、マネジャーから連絡が入り「あまりにも言われるから“ドッキリやったら言ってくれ”って言って」とお願いした。

しかし、マネジャーからは「いやいや。本当にそうなんです」と事実だと伝えられた。それでも「すぐに病院に駆けつけたんですけど…その間もずーっと“いや、これはドッキリや”みたいな」と信じられなかった。

病院到着後も「どこかにカメラがあるんじゃないかって感じやった」と隠しカメラを探していたことを振り返った。

那須は23年12月に脳梗塞で緊急のカテーテル手術を受け、24年1月に退院。24年4月に同局情報番組「ラヴィット！」（月〜金曜前8時）で仕事復帰した。言語障害の後遺症と闘い、今年4月にリハビリ終了を報告した。