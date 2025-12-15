「まじかよ」「予想できなかった、衝撃だ」“８−１”でボコボコにした相手に敗れてW杯出場を逃した中東の雄、前回王者撃破の番狂わせに世界驚愕！「信じられない」【アラブ杯】
カタールで開催されているFIFAアラブカップの準々決勝で、UAEは連覇を目指すアルジェリアと対戦。１−１で突入したPK戦の末に７−６で勝利し、ベスト４進出を決めた。
ヨーロッパはシーズン中のため、もちろんベストメンバーではないとはいえ、ヤシン・ブラヒミやイスラム・スリマニらベテランのスター選手を招集した前回王者を破った中東の雄に対し、世界のサッカーファンからは次のような驚きの声が上がった。
「まじかよ」
「予想できなかった、衝撃だ」
「よくやった！」
「信じられない」
「彼らは勝利に値した」
「アルジェリアが負けるとは」
「なんてこった」
「アルジェリアを踏みにじった」
北中米ワールドカップのアジア予選では、プレーオフA でカタールとの決戦に１−２で敗れ、36年ぶりの本大会出場を逃したUAE。最終予選ではカタールを３−１、５−０の計“８−１”にボコボコにしていただけに、厳しい批判の声も寄せられた。
このアラブカップでタイトルを掴み、留飲を下げられるか。準決勝ではモロッコと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
