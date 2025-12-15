「まじかよ」「予想できなかった、衝撃だ」“８−１”でボコボコにした相手に敗れてW杯出場を逃した中東の雄、前回王者撃破の番狂わせに世界驚愕！「信じられない」【アラブ杯】

「まじかよ」「予想できなかった、衝撃だ」“８−１”でボコボコにした相手に敗れてW杯出場を逃した中東の雄、前回王者撃破の番狂わせに世界驚愕！「信じられない」【アラブ杯】