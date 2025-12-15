◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第1節 埼玉46―0BL東京（2025年12月14日 東京・味の素スタジアム）

2試合が行われ、昨季4位の埼玉が3連覇を狙うBL東京を46―0で破り、開幕戦を圧勝で飾った。HO坂手淳史主将（32）らFW陣がディフェンスの強さを発揮し、攻撃力を持ち味とする王者を完封。SO山沢拓也（31）が計10本のゴールを全て決めて26得点を叩き出し、4季ぶりの王座奪還へ最高のスタートを切った。静岡は横浜を39―27で下した。

圧巻の完封劇だった。トライラインは一度も割らせず、相手の反則を誘発しては6本のペナルティーゴール（PG）で着実に得点を重ねた。

前半14分にラインアウトモールからトライも決めたHO坂手は「自陣深くに攻め込まれた時の集中力がよかった。誇りに思っていい」と鉄壁のディフェンス力を評価。重要な開幕戦で持ち味を存分に発揮した。

23〜24年シーズン限りで引退した元日本代表HOの堀江翔太氏が今季からFWコーチに就任。「正しい体の使い方」を重視してスクラムの改革に取り組んできた。前半9分のファーストスクラムではペナルティーを獲得。プレシーズンから少しずつ形をつくってきた“堀江流”を早速体現してみせた。

攻撃面は、1年8カ月ぶりに先発SOを務めた元日本代表の山沢拓がけん引。WTB長田やPR稲垣ら主力も躍動した。「これがワイルドナイツというのを見せられた」と坂手主将。リーグワン初代王者が復権を予感させた。