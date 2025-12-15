アラベスvsR・マドリー スタメン発表
[12.14 ラ・リーガ第16節](メンディソロッサ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アラベス]
先発
GK 1 アントニオ・シベラ
DF 5 ジョン・パチェコ
DF 14 ナウエル・テナグリア
DF 17 ホニー・オット
DF 24 ビクター・パラダ
MF 4 デニス・スアレス
MF 8 アントニオ・ブランコ
MF 19 パブロ・イバニェス
MF 20 カセベ
MF 21 アブデ・レバッハ
FW 15 ルーカス・ボジェ
控え
GK 13 ラウール・フェルナンデス
GK 33 Rubén Montero
DF 3 ユセフ・レケディム
DF 22 ムサ・ディアラ
MF 6 アンデル・ゲバラ
MF 10 カルレス・アレニャ
MF 18 ホン・グリディ
MF 23 カルロス・ベナビデス
FW 7 カルロス・ビセンテ
FW 9 マリアーノ・ディアス
FW 11 トニ・マルティネス
FW 34 Aitor Mañas
監督
エドゥアルド・コウデ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 40 Valde
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 24 ディーン・ハイセン
DF 36 Joan Martínez
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 28 Cestero
MF 45 Thiago Pitarch
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
シャビ・アロンソ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります