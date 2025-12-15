[12.14 ラ・リーガ第16節](メンディソロッサ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[アラベス]

先発

GK 1 アントニオ・シベラ

DF 5 ジョン・パチェコ

DF 14 ナウエル・テナグリア

DF 17 ホニー・オット

DF 24 ビクター・パラダ

MF 4 デニス・スアレス

MF 8 アントニオ・ブランコ

MF 19 パブロ・イバニェス

MF 20 カセベ

MF 21 アブデ・レバッハ

FW 15 ルーカス・ボジェ

控え

GK 13 ラウール・フェルナンデス

GK 33 Rubén Montero

DF 3 ユセフ・レケディム

DF 22 ムサ・ディアラ

MF 6 アンデル・ゲバラ

MF 10 カルレス・アレニャ

MF 18 ホン・グリディ

MF 23 カルロス・ベナビデス

FW 7 カルロス・ビセンテ

FW 9 マリアーノ・ディアス

FW 11 トニ・マルティネス

FW 34 Aitor Mañas

監督

エドゥアルド・コウデ

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 8 フェデリコ・バルベルデ

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 40 Valde

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 43 Sergio Mestre

DF 24 ディーン・ハイセン

DF 36 Joan Martínez

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 28 Cestero

MF 45 Thiago Pitarch

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

監督

シャビ・アロンソ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります