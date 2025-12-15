天皇杯・皇后杯JVA全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンドは14日、東京体育館で男子準々決勝が行われ、東レ静岡はSVリーグ対決となった愛知にフルセットで敗れ、2年連続8強で終えた。

追い上げムードの第5セットも13点まで。最後は相手のブロックアウトで万事休す。メンバーはぼうぜんと立ち尽くした。リリーフレシーバーとして奮闘した山口拓海（28）は「前回（フルセットで敗れた11月3日のリーグ戦）と同じような感じ。リーグ戦に切り替えて頑張ります」と視線を上げた。

敗戦にもMB勢が攻守で機能した。第4セット途中に出場した上條レイモンド（26）はクイック、ブロックで光り「結局勝てなかったんですけど、勝ち負けじゃない部分で良いプレーはたくさんあった。リーグ戦でしっかり出していきたい」と表情は明るい。対照的にフル出場したチーム最年長の李博（34）は「やっぱり勝たないときっかけには…」とこぼしつつ、「最後までエネルギーは通せたと思います」と前を向いた。

懸命にトスを上げ続けたS新貴裕（34）は「もう一つ言えばパイプ（センターからのバックアタック）ですかね」と改善点を指摘。精度を上げてヴォレアスとのSVリーグ再開戦（27日、V北海道戦）から巻き返す。