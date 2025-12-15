お笑いコンビ「なすなかにし」の那須晃行（45）と中西茂樹（48）が14日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。お笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）が2人の仲良しエピソードを披露した。

いとこの間柄で仲良しコンビとして知られる2人。若手時代から2人を知る川島がVTRに登場し「見てて嫌な気持ちにならない。みんな“ハンバーグになりたい”“焼肉になりたい”“麻婆豆腐になりたい”って人が多い中で“お出汁”みたいな2人なんで。みんながいてお出汁もいけるし、お出汁がいるからみんな底上げされるしってところがある」と世間から愛される理由を語った。

また仲良しエピソードとして「ロケに一緒に行くこともあるんですけど、絶対隣同士で座る」とし「何やったら中西くんが先に来て、那須くんの席をずっとカバンで取ってるんです。いや、誰も取りたないよって」と驚いたことを明かした。

「よく飲みに誘う」と食事する機会も多く「普通コンビで言うと、ボケの子を誘ったらツッコミの子を気を遣って呼ばん方がいい」と、中西か那須のどちらかに声をかけるようにしている。だが、中西を誘うと「那須もええですか?」と絶対に言われるという。

さらに「気を遣って那須くん呼んだら“中西も暇してるんですよ”って。絶対コンビで来る。僕、ほかに知らないくらい仲が良いですね」と語った。