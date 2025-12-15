爆風スランプが、2026年8月11日に35年ぶりの日本武道館公演を開催することを発表した。

2024年8月25日にデビュー40周年を迎え再集結し、26年ぶりの新曲をリリースした爆風スランプ。カラオケで歌い継がれている楽曲「大きな玉ねぎの下で」を生み出し、日本武道館の擬宝珠を“玉ねぎ”と呼んだ張本人である彼らが、35年ぶりに日本武道館のステージへ帰ってくる。2024年、即完売した再集結ツアーのファイナルで「いつとは言わないが”大きな玉ねぎの下で”やりたい」とファンと交わした約束が果たされることとなる。

◆ ◆ ◆

◾️サンプラザ中野くん コメント

武道館を愛したバンド数あれど、武道館に愛されているバンドは爆風スランプが一番だと勝手に思っています！相思相愛の武道館で相思相愛の皆さんと一緒に歌うのを楽しみにしています♪😎

◆ ◆ ◆

◾️パッパラー河合 コメント

85年は「奇跡の武道館」と言われ、89年は「平成ロック爆発」といわれたので今回は「令和ロック大爆発！」でいきましょ！すでにドキドキしております(動悸・息切れではなく)。楽しみです。

◆ ◆ ◆

◾️ファンキー末吉 コメント

あれから35年、ドラマーとしていろんな会場でドラムを叩いてきました。

小さなところでどんなにお客さんが少なくても「大きくても小さくてもやること同じ！！」と自分に言いきかせて叩きました。

大きな会場では「生音で最後列に届けてやる」と言いきかせて叩きました。

そう、この武道館でも生音で最後列までこの熱き思いを届ける所存であります！！

◆ ◆ ◆

◾️バーベQ和佐田 コメント

みんな、最近興奮した事ある？

ワクワクドキドキするようなやつ

俺はもちろん武道館が決まった事

この日は最高のライブにするよ！

みんな一緒に楽しもう！！

◆ ◆ ◆

ライブ中、スキンヘッドの上に火を灯して「人間マッチ棒」に扮したり、ステージからスイカや畳を投げたり、花火を口にくわえたり…演奏力はもちろん、破天荒なパフォーマンスを行ってきた彼らが35年の時を経て一体どんなステージングを繰り広げるのか、ぜひ楽しみに待っていてほしい。

また、新しく公開されたアーティスト写真からは、当時と変わらぬ底抜けの楽しさが伝わってくる。新しいロゴには玉ねぎ・擬宝珠・サングラス・未来に向かって走るRunnerといった象徴的なモチーフが組み合わされ、日本武道館公演に向かう彼らの思いを鮮やかに表現しているという。

さらに「爆風スランプから”よい”お知らせ」として、期間限定ファンクラブの開設も発表された。1999年の活動休止宣言以来、実に26年ぶりのファンクラブ復活となる。現在、ファンクラブ最速先行チケットの先着受付が開始されており、会員限定として「アリーナ席前方確約チケット（メンバー直筆サイン入りポスター付き）」も用意されている。また、12月31日23時59分まで受付中の12カ月プランに入会すると、早期入会特典として”実物会員証”がプレゼントされる。

◾️＜爆風スランプ 2026 LIVE at 日本武道館 〜歌え、大きな玉ねぎの下で＞ 2026年8月11日（火・祝）東京・日本武道館

開場17:00 / 開演18:00

(問) ホットスタッフ・プロモーション 03-5720-9999 (平日12:00〜18:00) ▼チケット料金 ※全席指定

・FC「骨まで愛して〜オニオンズ」会員限定前方エリアチケット：17,000円（税込）

※アリーナ席前方確約・メンバー直筆サイン入りポスター付き

※お一人様2枚まで申し込み可

※購入者がFC会員の必要あり、同行者は非会員でも購入可 ・指定席：12,000円（税込）

※お一人様4枚まで申し込み可 ・指定席（18歳以下対象）：7,000円（税込）

※お一人様4枚まで申し込み可

※公演当日時点で18歳以下の方のみご利用いただけます ▼チケット販売スケジュール

・「骨まで愛して〜オニオンズ」会員最速先行受付(先着)

2026年1月12日（月・祝）23:59まで

※FC「骨まで愛して〜オニオンズ」会員限定前方エリアチケットは予定枚数終了次第、販売終了いたします

・オフィシャル先行（先着）

2026年1月10日（土）12:00〜2026年2月8日（日）23:59

https://w.pia.jp/t/bakufuslump2026/

※購入ページは1月10日（土）12:00からアクセスできます。 特設サイト：https://www.bakufu-slump.com

◾️ファンクラブ「骨まで愛して〜オニオンズ」 ▼価格

月額：500円…3カ月：1,500円 / 12カ月：5,400円（10%割引）

※期間限定のため、12カ月プランは2025年12月31日（水）23:59までのご入会が対象となります。2026年1月以降は3カ月プランのみとなります。 ▼コンテンツ内容

・ライブチケット先行申し込み

・ファンクラブ限定イベント

・ライブ配信

・限定オフショット、限定ムービー

・限定グッズが当たるスクラッチくじ

・グループチャット

・バースデーメール

など ▼ダウンロード

アプリ名：Fanicon

対応端末：iPhone / Android版

入会ページURL：https://fanicon.net/fancommunities/6712 ▼早期入会特典

・実物会員証

12月31日（水）23:59まで受付中の12カ月プランにご入会いただいた方全員に、実物会員証をお送りいたします。「骨まで愛して〜オニオンズ」会員の証となりますので、ぜひGETしてくださいね！ FC会員証