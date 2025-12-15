『めちゃ×2メチャってるッ!』完全版配信スタート 『エガちゃんねる』とコラボも
フジテレビの動画配信サービス・FODで配信中の『めちゃ×2メチャってるッ!』の未公開映像をナインティナインが振り返る完全版の新エピソードが、14日深夜に独占配信をスタートした。
『めちゃ×2メチャってるッ!』「エガちゃんねる EGA-CHANNEL」
『めちゃ×2メチャってるッ!』は、18年に終了した『めちゃ×2イケてるッ!』(フジテレビ系)の人気シリーズ「岡村隆史にオファーが来ました」の最新作で、吉本興業が『めちゃイケ』総監督の片岡飛鳥氏と共に制作。シリーズ最長の484日、足掛け3年に及ぶ完全ドキュメンタリーだ。
配信をスタートした完全版では、新撮に加えて全12話では語りきれなかったJO1、INI、ME：Iをはじめ、ニューヨーク、鬼越トマホーク、コットン、オダウエダ、レインボー、さらにめちゃイケメンバーの未公開映像をナインティナインが振り返る。さらに、江頭2:50のYouTubeチャンネル『エガちゃんねる EGA-CHANNEL』とのコラボ企画も実現した。
(C)短い人で1年6ヶ月、長い人で3年間「メチャっていた」製作委員会
