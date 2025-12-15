お笑いコンビ「なすなかにし」の那須晃行（45）と中西茂樹（48）が14日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。コンビを結成した理由を明かした。

いとこの間柄で幼少期から毎日1時間も電話するほど仲が良かったという。毎日電話していた理由について那須は「僕が本当に大好きなお兄ちゃん。中々会えない大好きなお兄ちゃん。でも声が聞きたい。温もりが欲しい」と一人っ子だったこともあり「大好きな兄」と慕っていたことを振り返った。

2001年にコンビを結成した2人だが、幼少期から芸人を目指していたわけではなかった。中西は「2人とも大きくなって、普通に就職とかすると、もう会えなくなると思った。だから、どうにかして一緒にいる方法ないかなって常に考えてた時に、2人で遊んでた時に松竹芸能の養成所募集みたいなのを見つけまして。これやったら（ずっと2人で）おれるんちゃうかって」と結成の経緯を明かしてスタジオを驚かせた。

さらに「一緒にいれば何でもよかった。その仕事がお笑いじゃなくても」とし「できるだけ近くの距離にいられるように、コントよりも漫才を選ぶみたいな」と、漫才師となった理由も告白した。