15日午前4時3分ごろ、石川県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は能登半島沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、石川県の志賀町と中能登町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□石川県
志賀町　中能登町

■震度2
□石川県
七尾市　輪島市　羽咋市
宝達志水町　金沢市　加賀市
かほく市　白山市　津幡町
内灘町

□富山県
氷見市　小矢部市

□福井県
福井市　あわら市　福井坂井市
越前町

■震度1
□石川県
珠洲市　穴水町　能登町
小松市　能美市　野々市市

□富山県
高岡市　砺波市　南砺市
射水市　富山市　舟橋村
立山町

□福井県
大野市　鯖江市　越前市
永平寺町　福井池田町　南越前町
敦賀市　高浜町　福井おおい町
福井若狭町

□新潟県
上越市

□長野県
諏訪市

□岐阜県
高山市　飛騨市　下呂市
白川村　大垣市　瑞穂市
養老町

□滋賀県
彦根市　長浜市　近江八幡市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。