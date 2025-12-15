石川県で最大震度3の地震 石川県・志賀町、中能登町
15日午前4時3分ごろ、石川県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は能登半島沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、石川県の志賀町と中能登町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□石川県
志賀町 中能登町
■震度2
□石川県
七尾市 輪島市 羽咋市
宝達志水町 金沢市 加賀市
かほく市 白山市 津幡町
内灘町
氷見市 小矢部市
□福井県
福井市 あわら市 福井坂井市
越前町
■震度1
□石川県
珠洲市 穴水町 能登町
小松市 能美市 野々市市
□富山県
高岡市 砺波市 南砺市
射水市 富山市 舟橋村
立山町
□福井県
大野市 鯖江市 越前市
永平寺町 福井池田町 南越前町
敦賀市 高浜町 福井おおい町
福井若狭町
□新潟県
上越市
□長野県
諏訪市
□岐阜県
高山市 飛騨市 下呂市
白川村 大垣市 瑞穂市
養老町
□滋賀県
彦根市 長浜市 近江八幡市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。