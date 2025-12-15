マクドナルド「チキンマックナゲット30ピース」7日間限定で特別価格へ ソースは全4種から6個選択
【モデルプレス＝2025/12/15】マクドナルドは、人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット30ピース（ソース6個付き）」を530円“おトク”な特別価格950円（通常価格1480円）で販売する『トクニナルド』キャンペーンを12月19日から12月25日までの7日間限定で実施する。
【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？
同キャンペーンでは、2種類の期間限定ソース「ガーリックバターステーキソース」と「チーズフォンデュ風ソース」、そして定番のバーベキューソースやマスタードソースと合わせて全4種類からお好みのソース6個を選ぶことができる。
「ガーリックバターステーキソース」は、ソテーガーリックの旨味に、バターのほんのりやさしい甘さと香ばしい風味を合わせた贅沢な味わいのステーキソース。「チーズフォンデュ風ソース」は、3種のチーズ（カマンベール、チェダー、パルメザン）をブレンドすることで、深みのあるチーズソースに仕上げた。クリスマスなどで大切な人と過ごすひとときに30ピースのナゲットを囲んで、2種類の相性抜群な期間限定ソースをたっぷりとつけて楽しむことができる（※期間限定ソースは一部の店舗で販売を終了している場合あり）。
また、今回のキャンペーンでは、「すみっコぐらし」とコラボレーションし、オリジナルパッケージ（1種・数量限定）での提供に加え、期間限定ソースパッケージにもキャラクターがデザインされている。10月31日から公開中の『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』のオリジナルデザインで、かわいらしいキャラクターが描かれた特別仕様となっている。
さらに、第1弾公開時SNSで話題を呼んだバーチャルシンガー「巡音ルカ」とのコラボ企画「ダブルトクナゲット」の第2弾が12月19日に公式X（旧Twitter）にて公開される。
12月18日から放映予定の新TVCMでは堺雅人が赤いポンチョ姿で「Mr.トク二ナルド」として登場。本シリーズの最新作「冬ナゲット30ピース カウントダウン」篇では、華やかな装飾車に乗り、カウントダウンパレードを繰り広げる。Mr.トク二ナルドの大きな掛け声とともに「チキンマックナゲット30ピース」が通常価格1480円から950円に。街中に笑顔と歓声があふれる“おトク”を届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
