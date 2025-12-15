上坂樹里「JR SKISKI」新ヒロインに決定 新ビジュアル＆CM解禁【コメント】
【モデルプレス＝2025/12/15】女優の上坂樹里が、2025-2026年シーズンの「JR SKISKI」新ヒロインに決定。新CM『今だけは青い冬。』準備篇が12月15日あさ4時よりサイトで公開され、18日より全国放映開始される。
新CMでに加え、2025-2026年シーズンの「JR SKISKI」の顔となるポスタービジュアルが完成。12月15日より、JR東日本エリアの主要駅及びサイトにて順次掲出される。今シーズンのキャッチコピーは『今だけは青い冬。』。「やや制限や規律に縛られる高校生まで」と「仕事や責任を背負う社会人」になるまでの間にある大学生時代、そんな時期にしか過ごせない、キラキラとした「青い冬」が「今だけは」あると考え、一生モノの思い出になる冬を体験してほしいという思いが込められている。
上坂は、「JR SKISKI」のターゲット層としている、若者層と同世代、かつ若い世代から高い支持を得ており、上坂の演技力がいかんなく発揮され、若者層に響くキャンペーンとなることを期待し、起用された。「JR SKISKI」の顔として、ポスタービジュアルを通して今シーズンを盛り上げていく。
ヒロインに選ばれた上坂は「とても憧れでもあったので、本当に嬉しかったです。自分がこのCMの世界に入れるんだ！と思って、撮影まですごくドキドキでした」と喜びをコメント。また「（ヒロインに選ばれたことを）最初は母に伝えたんですけど、すごく喜んでくれて、その場で一緒にハイタッチしました。『やったじゃん！』って一言、最初に言ってくれて。一緒にご飯を食べに行った時に伝えたんですけど、ずーっと話が盛り上がっていました」と母親にも報告したといい、「（その時はまだ）正直実感は湧いてなくて、すごくフワフワした気持ちではいたんですけど、今日撮影をしている中で、写真チェックしながらとか、この撮影の空気感に触れながら、今ちゃんと実感が湧いたという感じです」と撮影を振り返っていた。
同CMのタイアップアーティストは、Laura day romance。国内外のミュージックラバーにファンを広げる日本のバンドで、鈴木迅が作り出す幅広い音楽性の楽曲と、井上花月の世界観のあるヴォーカル、タイトさと柔軟さを兼ね備えたリズムを刻む礒本雄太のドラム、そしてそれらを表現するためのベストな形でジョインするサポートメンバー達によって編成されている。書き下ろしの楽曲が、青春の冬を盛り上げる。（modelpress編集部）
Q.「JR SKISKI」のヒロインに選ばれたご感想をお願いします。
とても憧れでもあったので、本当に嬉しかったです。自分がこのCMの世界に入れるんだ！と思って、撮影まですごくドキドキでした。（ヒロインに選ばれたことを）最初は母に伝えたんですけど、すごく喜んでくれて、その場で一緒にハイタッチしました。「やったじゃん！」って一言、最初に言ってくれて。一緒にご飯を食べに行った時に伝えたんですけど、ずーっと話が盛り上がっていました。（その時はまだ）正直実感は湧いてなくて、すごくフワフワした気持ちではいたんですけど、今日撮影をしている中で、写真チェックしながらとか、この撮影の空気感に触れながら、今ちゃんと実感が湧いたという感じです。
Q.「JR SKISKI」のヒロインにはどのようなイメージ持たれていましたか？
いつも冬に流れているCMを見て、すごく素敵だなと思いましたし、ヒロインのまっすぐな感情が描かれていて、見ていてとても心を動かされるような、すごく、素敵なCMだなと思っていました。
Q.グラフィック撮影はいかがでしたか？
実際に雪を投げたり、雪を降らせて撮影をして、冬が楽しみになりました。（雪合戦のシーンでは）途中から本気になってしまって、何回か数え切れないくらいたくさん投げたんですけど、体も温まって、すごく楽しみながら撮影ができました。
Q.スキーウェアを初めて着用してみていかがですか？
こんなにも「あったかいんだ！」と思いました。あと、このデザインがとても素敵だなと思いました。華やかで、他にもたくさんウェアはあると思うんですけど、もし自分がプライベートで行く時も、こういう華やかなデザインのウェアを着て、遊びに行きたいなと思いました。
Q.上坂さんは神奈川県のご出身とのことですが、ウィンタースポーツのご経験はありますか？
全くないです。（次回のCM撮影でスキー場には）初めて行くので本当に楽しみです。（ウィンタースポーツでチャレンジしてみたいものはありますか？）スキーをやってみたいです。滑れるかどうか…。
Q.冬の思い出、雪の思い出は何かありますか？
小学生くらいの時にすごく雪が積もった日があって、その時、父と姉と一緒に雪だるまをいっぱい作って、それをどうしても崩したくなくて、家の冷凍庫に保管していました。でも溶けちゃったんですけど。それを毎年のようにやっていたと思います。（冷凍庫に入るくらいの）小さめのサイズを作っていました。
Q.今シーズンのキャッチコピーは『今だけは青い冬。』ですが、キャッチコピーを聞いた時、どのようなイメージを思い浮かべましたか？
学生時代にしか味わえないような“冬の青春”っていうイメージがありました。「青い」っていうのを聞いて、青春だったり、少し切ないけどとても前向きな、そんなイメージがあります。上坂さんは「カプセルトイ」がお好きだということで、今年のキャッチコピーにちなんだ質問が「カプセルトイ」の中に入っておりますので、ぜひ回してみてください！
Q.「キャッチコピーにちなんで、プライベートで、もし“今しかできないこと”があるとすると、何をしたいですか？」
20歳になって成人式を控えているので、成人式の日か終えた後に両親に手紙を書きたいなと思います。なかなか普段、感謝を伝える機会だったり、手紙を出す機会がないので。20歳という一生に一度しかない時に、そういう機会を自分から作って感謝を伝えられたらいいなと思います。
Q.学生時代にしかできないこと、他に何かありますか？
高校生だとやっぱり制服があるので、制服を着て友達といろんなところに行って写真を撮ったり、そういう時間は学生時代にしか味わえないかなと思います。もう一度、回してください！
Q.「キャッチコピーにもあるように、今シーズンは大学生時代にしかできない“冬の青春”がテーマとなっていますが、“（学生時代の）青春エピソード”を教えていただけますか？
授業が終わって教室に残って、友達とテスト勉強をしたり喋ったりする、そういう何気ない日常というか、そういう瞬間を振り返るとすごく青春だったなと思います。毎日会うって、学校があるからこそだったと思うので、すごく特別な時間だなと思います。
Q.2025年はどんな年でしたか？2026年はどんなことに挑戦したいですか？
2025年はすごく夢のような一年でした。この「JR SKISKI」のCMに出演できたり、自分が夢に掲げていたお仕事だったり、あとは20歳になる年でもあったり…去年の自分からは想像ができないような、たくさんの夢が叶った瞬間が、2025年にはたくさんありました。それと同時に周りの環境だったり、周りの方々にとても恵まれたなと実感できた一年だったので、2026年は少しでも恩返しができるように、お仕事も精一杯頑張りたいですし、あとは健康においしいごはんを食べて過ごしたいです。
Q.最後にファンのみなさんへメッセージをお願いします。
みなさん、こんにちは。今年のJR SKISKIキャンペーンヒロインの上坂樹里です。私が出演する、ポスターや動画をみていただき、それがきっかけとなって、スキーやスノーボードって楽しそう、行ってみようかなと思っていただけたら嬉しいです。スキー場へ行く際には、ぜひ新幹線で、移動も含めて楽しんでください。今年のキャッチコピーは、『今だけは青い冬。』皆さんも、今だけしかない、“青い冬”を一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。以上、上坂樹里でした。
【シーズン】【キャッチコピー】【ヒロイン】
1991-1992年『雪男。雪女。』ZOO
1992-1993年『僕たちは、寒くない。』ZOO
1993-1994年『冬眠しない動物たちへ。』ZOO
1994-1995年『いい冬にしよう』ZOO
1995-1996年『ラクに行こう。』江角マキコ・竹野内豊
1996-1997年『ラクに行こう。』青山恭子・田辺誠一
1997-1998年『自分の雪を見つけよう。』浜田雅功
1998-1999年『愛に雪、恋を白。』吉川ひなの
2006-2007年『なんでもありでsnow』木村カエラ
2012-2013年『青春は、純白だ。』本田翼
2013-2014年『ぜんぶ雪のせいだ。』川口春奈
2014-2015年『答えは雪に聞け。』広瀬すず
2015-2016年『そこに雪はあるか。』山本舞香・平祐奈
2016-2017年『冬が胸にきた。』桜井日奈子
2017-2018年『私を新幹線でスキーに連れてって』原田知世
2018-2019年『この雪には熱がある。』松本穂香・伊藤健太郎
2019-2020年『この雪は消えない。』浜辺美波・岡田健史
2020-2021年『冬の空気を変えろ。』本田翼
2021-2022年『あの冬が、呼んでいる。』なし
2022-2023年『冬を取り戻すんだ。』南沙良
2023-2024年『雪よ、推してくれ。』桜田ひより
2024-2025年『白と熱。』出口夏希・青木柚
2025-2026年『今だけは青い冬。』上坂樹里
