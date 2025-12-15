セリエA 25/26の第15節 ジェノアとインテル・ミラノの試合が、12月15日02:00にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。

ジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、アーロン・マルティン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはラウタロ・マルティネス（FW）、フランチェスコ・エスポジト（FW）、カルロス・アウグスト（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。インテル・ミラノのラウタロ・マルティネス（FW）のアシストからヤン・ビセック（DF）がゴールを決めてインテル・ミラノが先制。

さらに38分インテル・ミラノが追加点。カルロス・アウグスト（DF）のアシストからラウタロ・マルティネス（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とインテル・ミラノがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分、ジェノアが選手交代を行う。ロレンツォ・コロンボ（FW）からカレブ・エクバン（FW）に交代した。

68分、ジェノアのカレブ・エクバン（FW）のアシストからビトール・カルバーリョ（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、インテル・ミラノが1-2で勝利した。

なお、ジェノアは90+1分にジェフ・エクアトル（FW）に、またインテル・ミラノは54分にマヌエル・アカンジ（DF）、73分にニコロ・バレッラ（MF）、78分にヤン・ビセック（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-15 04:00:50 更新