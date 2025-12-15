お笑いタレントのワタリ119（32）が14日深夜に放送されたテレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）にVTR出演。TikTokライブでの“塩対応”に出演者たちが“大ブーイング”だった。

今回は「芸能人のライブ配信でレスもらえるかQ」と題して放送され、有吉弘行ら出演者たちが芸能人がTikTokで配信しているライブを覗き見してコメントした。

その中の一人でワタリがライブ配信しており、「レスキューサンキュー」と、持ちギャグに加えてお笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘のギャグをリクエスト。これに有吉は「絶対、反応してくれるんじゃない?」と期待した。

コメントが目立つようにハートの絵文字を8個添えたが、「レスキューサンキュー」の次のコメントを読まれてスルーされた。コメントの送信役だった藤田ニコルは「はぁ?え、ウザい」と思わず本音が漏れ、お笑いコンビ「霜降り明星」せいやは「意外と辛いね」とびっくり。有吉も「嫌なんだ。いつものワタリじゃないってことなんだね」とがっかり。

課金して同じコメントをしたがスルー。一度諦め、ほかのライブ配信をチェックした後、再びワタリで挑戦。お笑いタレント・ヒコロヒーは「レスキューサンキュー、もう一回いこう!ワタリがこんなわけないんやから。こんな塩対応して」と次こそ“神対応”を信じた。だが、ワタリは「レスキューサンキュー。レスキューだっつーの」と低いテンションで読み上げるだけだった。

スタジオではどうしても100％の「レスキューサンキュー」を聞きたいと、何度も「レスキューサンキューお願い」とコメント。披露してもらうために「アメリカから見てます」と付け加えたが「アメリカから見てるんだ。そうなんだ。頑張れ」と返すだけだった。この対応に「コイツ…」「腹立つ」と出演者は大ブーイング。

さらに課金額を増やしてリクエストするも「言わないよ」と静かに首を振って拒否され「コイツ何やねん」「何でよ!」と騒然。有吉は「何でだよ」と笑い、せいやも「最高のヒール出てきた」と大笑い。

ほかの配信者がリクエストに応えてくれたことを長文でコメント。有吉が「厄介だな…」と苦笑いする中、コメントを読んだワタリは「だから“レスキュー”なんだっつーの!“サンキュー”じゃねぇんだ!」とイラ立ちを露わにした。

その後もワタリとの攻防が続き、投げやりな「レスキューサンキュー」を引き出せた。しかし、出演者たちは納得がいかず「全力でやってください」と求めた。これに「ごめんね。本当の全力は申し訳ないんだけど、騒音があるから119％は出せない」と理由が明かされて配信は終了となった。

番組の最後にスタッフがワタリのもとを訪れるVTRが流れた。今回の企画を報告するとともに、スタジオの反応を伝えた。これにワタリは「うーわ…最悪だ…ヤバッ…」と顔面蒼白。「いや…見るなよ…僕のTikTokライブなんて…怖っ…暑っ」と汗が止まらなかった。

そして「すいませんでした」と謝罪し「今後は119％でやります。まさかそんな凄い人たちが見てるわけがないと思ってたんで…ちょっと本当に気持ち切り替えます。常に119％」と心を入れ替えることを誓った。