女優の上坂樹里（20）が2025―2026シーズンのJR東日本の「JR SKISKI」のヒロインに就任した。来年度前期のNHK連続テレビ小説「風、薫る」の主演するハタチが、冬の顔を務める。

川口春奈（30）や広瀬すず（27）、本田翼（33）などが経験した若手俳優の登竜門。上坂は「とても憧れだったので、本当にうれしかったです。自分がこのCMの世界に入れるんだ！」と感無量。朗報は母に最初に伝えたといい、「一緒にご飯を食べに行った時に伝えたんですけど、ずーっと話が盛り上がっていました」と分かち合った様子。

今シーズンのキャッチコピーは「今だけは青い冬。」。“大学生の今しか体験できない冬”をテーマに、同年代の上坂が務める。「学生時代にしか味わえないような“冬の青春”っていうイメージがあります。“青い”というのは青春だったり、少し切ないけどとても前向きなイメージがあります」と話した。

撮影では人生初スキーウエアを着用。「こんなにも“あったかいんだ！”と思いました」と素直な反応。そして「（次回のCM撮影でスキー場に）初めて行くので本当に楽しみです！スキーをやってみたいけど滑れるかどうか…」と、ワクワクと不安が入り交じるヒロインだった。