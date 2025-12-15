1973年（昭48）の菅原文太さんの主演映画「仁義なき戦い」をはじめ、映画の名コピー（惹句＝じゃっく）を生み出した「惹句師」で映画ライターの関根忠郎（せきね・ただお）さんが、11月11日午後0時30分、間質性肺炎のため都内の病院で亡くなった。87才だった。社員として所属した東映が14日、発表した。葬儀は家族葬として執り行った。

関根さんは、56年に東映に入社。東京撮影所などを経て62年に宣伝部に異動し、97年に映画宣伝部長付チーフ宣伝プロデューサーで定年するまで東映作品のほとんどコピーを制作した。

そのジャンルは、やくざ映画、実録映画、時代劇、アクション映画、ヒューマンドラマやポルノ映画まで幅広かった。東映を定年退職後は、惹句師に加えフリーランスの映画ライターとしても精力的に活動した。

東映の多田憲之会長は、コメントを発表した。

「映画の内容を一言で語ってくれる惹句、成績を左右させる惹句、そんな伝説の惹句師の関根さん。もっともっと仕事をして欲しかった。ポスターに躍る関根さんの惹句は東映在籍時も他社から依頼があった程、皆に愛された。移転前の7月、銀座の本社にふらりと訪ねてくれたのが最後だった。心よりお悔やみ申し上げます。」

◆主な担当作品とコピー

「昭和残侠伝 破れ傘」（72年、高倉健）＝「旅人（たびにん）です花田秀次郎 仁義渡世は男の闇か 闇と知ってもなおドスぐらし！」

「緋牡丹博徒 お竜参上」（70年、藤純子）＝「つろうござんす浮世のしがらみ 純子は何んにも言いません 文太も何んにも言えません こゝで別れりゃ二度とは会えぬ 熱いものがこみあげる だが美しい−−−無言で見せて無言で演じたラブシーン」

「仁義なき戦い」（73年、菅原文太）＝「暗殺、裏切り、報復・・・・・残虐な死闘の日々の中で怒り、苦悩する男たち！ 殺しが殺しを呼ぶ非情なやくざ社会の内幕を暴いた『美能組』元組長 美能幸三の手記『広島やくざ・流血20年の記録』をこゝに映画化！」

「トラック野郎 御意見無用」（75年、菅原文太）＝「腕っぷし、気っぷがドンと気に入った！スピード・バクチ・酒・喧嘩 車体飾り（デコレーション）もNo.1 だから通称一番星〈菅原文太〉 女にモテたいばっかりに相棒ジョナサン七人子持ちがなぜやもめ〈愛川欽也〉にっぽん列島 男の意地と汗・ほこり ハードに行くぜ痛快豪放トラック野郎」

「柳生一族の陰謀」（78年、萬屋錦之介・千葉真一）＝「我（わし）につくも 敵にまわるも 心して決めい！ 親も子も仏もない凄絶な権力争い！ 超豪華スターと巨大スケールで蘇る本格的時代劇ロマンの面白さ！」

「鬼龍院花子の生涯」（80年、夏目雅子）＝「愛に染まれば 女は狂女」

「極道の妻たち」（86年）＝「愛した男が、極道だった。日本を一分する暴力抗争−男たちの銃後（かげ）で、妻たちはどう生きているか！？」

「ヒート」（95年、アル・パチーノ、ロバート・デ・ニーロ＝日本ヘラルド映画）＝「叫ぶか、黙るか。二人は出会った。いま高鳴る銃撃のシンフォニー！」

「あなたへ」（12年、高倉健＝東宝）「大切な想い 大切な人に 届いていますか−−」

「ブラック・スキャンダル」（15年、ジョニー・デップ＝ワーナー・ブラザース映画）「信じられない真実−−。アメリカは正義を見失っていた。」

※（）内は主演俳優と配給