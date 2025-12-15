マクドナルド、「ナゲット」30ピース“530円引き” 12・19から期間限定
日本マクドナルドは、19日から25日までの7日間限定で、サイドメニュー「チキンマックナゲット30ピース（ソース6個付き）」通常価格1480円のところ、530円トクになる特別価格950円で提供する。
【画像】冬限定！ソース2種
クリスマスシーズン限定の「トクニナルド」キャンペーンの一環。2種類の期間限定ソース「ガーリックバターステーキソース」と「チーズフォンデュ風ソース」、定番のバーベキューソースやマスタードソースと合わせて全4種類から好みのソース6個を選ぶことができる。
「ガーリックバターステーキソース」は、ソテーガーリックの旨味に、バターのほんのりやさしい甘さと香ばしい風味を合わせた贅沢な味わいのステーキソース。「チーズフォンデュ風ソース」は、3種のチーズ（カマンベール、チェダー、パルメザン）をブレンドすることで、深みのあるチーズソースに仕上げた。
ソースは単品購入（40円〜）も可能。
また、今回のキャンペーンで「すみっコぐらし」とコラボレーションを実施する。オリジナルパッケージ（1種・数量限定）での提供に加え、期間限定ソースパッケージにもキャラクターがデザインされている。10月31日から公開中の『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』のオリジナルデザインで、かわいらしいキャラクターが描かれた特別仕様となっている。
さらに、第一弾公開時SNSで話題を呼んだバーチャルシンガー「巡音ルカ」とのコラボ企画「ダブルトクナゲット」の第二弾を12月19日に公式Xにて公開する。
18日からは、堺雅人が出演する新TVCMを放送予定。堺が赤いポンチョ姿で「Mr.トク二ナルド」として登場するシリーズで、今回の「冬ナゲット30ピース カウンダウン」篇では、華やかな装飾車に乗り、カウントダウンパレードを繰り広げる。
