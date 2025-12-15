『JR SKISKI』新ヒロインに上坂樹里 朝ドラ主演の若手が“冬の顔”に抜てき【若手俳優の登竜門…歴代キャスト一覧】
俳優の上坂樹里（20）が、東日本旅客鉄道のキャンペーン『JR SKISKI』2025-2026年シーズンのヒロインに起用された。上坂は、2026年度前期の連続テレビ小説『風、薫る』で主人公を務めることでも注目されており、若手俳優の登竜門とされる同キャンペーンの“冬の顔”として新たな存在感を見せる。
【写真】上坂樹里“冬の顔”に抜てき 『JR SKISKI』新CM「今だけは青い冬。」準備篇
1991年から展開する「JR SKISKI」は、シーズンごとに期待の若手を起用し、冬の旅とスキーの魅力を伝えてきた。今年のキャッチコピーは「今だけは青い冬。」。「やや制限や規律に縛られる高校生まで」と「仕事や責任を背負う社会人」になるまでの間にある大学生時代、そんな時期にしか過ごせない、キラキラとした「青い冬」が「今だけは」あると考え、一生モノの思い出になる冬を体験してほしいという思いを込めている。
『JR SKISKI』のヒロインに選ばれたことに上坂は「とても憧れでもあったので、本当にうれしかったです。自分がこのCMの世界に入れるんだ！と思って、撮影まですごくドキドキでした」と明かし「最初は母に伝えたんですけど、すごく喜んでくれて、その場で一緒にハイタッチしました。『やったじゃん！』って一言、最初に言ってくれて。一緒にご飯を食べに行った時に伝えたんですけど、ずーっと話が盛り上がっていました」と振り返った。
続けて 「（その時はまだ）正直実感は湧いてなくて、すごくフワフワした気持ちではいたんですけど、きょう撮影をしている中で、写真チェックしながらとか、この撮影の空気感に触れながら、今ちゃんと実感が湧いたという感じです」と思いを伝えている。
今回制作されたポスタービジュアルは、12月15日からJR東日本エリアの主要駅やキャンペーンサイトで順次掲出される。また、上坂を起用した新CM「今だけは青い冬。」準備篇は、18日から放映が開始される。
上坂は、2005年生まれ。神奈川県出身。2021年『ミスセブンティーン2021』でSeventeen専属モデルとなり、俳優デビューを果たす。2023年、『生理のおじさんとその娘』でヒロインに抜てき、その後ドラマを中心に活躍。
主な出演作に、『いちばんすきな花』『となりのナースエイド』『ビリオン×スクール』をはじめ、2025年は日曜劇場『御上先生』『いつか、無重力の宙で』でレギュラー出演。また12月12日公開の映画『ロマンティック・キラー』で映画初出演を果たすほか、2026年前期連続テレビ小説『風、薫る』でW主演の1人を務める。
■歴代キャッチコピーとキャストは次の通り。
1991-1992年 『雪男。雪女。』ZOO
1992-1993年 『僕たちは、寒くない。』ZOO
1993-1994年 『冬眠しない動物たちへ。』ZOO
1994-1995年 『いい冬にしよう』ZOO
1995-1996年 『ラクに行こう。』江角マキコ・竹野内豊
1996-1997年 『ラクに行こう。』青山恭子・田辺誠一
1997-1998年 『自分の雪を見つけよう。』浜田雅功
1998-1999年 『愛に雪、恋を白。』吉川ひなの
2006-2007年 『なんでもありでsnow』木村カエラ
2012-2013年 『青春は、純白だ。』本田翼
2013-2014年 『ぜんぶ雪のせいだ。』川口春奈
2014-2015年 『答えは雪に聞け。』広瀬すず
2015-2016年 『そこに雪はあるか。』山本舞香・平祐奈
2016-2017年 『冬が胸にきた。』桜井日奈子
2017-2018年 『私を新幹線でスキーに連れてって』原田知世
2018-2019年 『この雪には熱がある。』松本穂香・伊藤健太郎
2019-2020年 『この雪は消えない。』浜辺美波・岡田健史
2020-2021年 『冬の空気を変えろ。』本田翼
2021-2022年 『あの冬が、呼んでいる。』なし
2022-2023年 『冬を取り戻すんだ。』南沙良
2023-2024年 『雪よ、推してくれ。』桜田ひより
2024-2025年 『白と熱。』出口夏希・青木柚
2025-2026年 『今だけは青い冬。』上坂樹里
