気象台は、午前3時39分に、波浪警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。

沿岸北部、沿岸南部では、15日昼過ぎまで暴風や高波に警戒してください。内陸では、15日昼過ぎまで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■宮古市
□暴風警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　15日明け方
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　15日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大船渡市
□暴風警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　15日明け方
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　15日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■花巻市
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■北上市
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■久慈市
□暴風警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　15日明け方
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　15日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■遠野市
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　15m/s

■一関市
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　15m/s

■陸前高田市
□暴風警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　15日明け方
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　15日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■釜石市
□暴風警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　15日明け方
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　15日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■二戸市
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■八幡平市
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■奥州市
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　15m/s

■滝沢市
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■雫石町
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■葛巻町
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■岩手町
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■紫波町
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■矢巾町
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■西和賀町
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■金ケ崎町
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　15m/s

■平泉町
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　15m/s

■大槌町
□暴風警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　15日明け方
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　15日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■山田町
□暴風警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　15日明け方
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　15日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■岩泉町
□暴風警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　15日明け方
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　15日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■田野畑村
□暴風警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　15日明け方
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　15日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■普代村
□暴風警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　15日明け方
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　15日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■軽米町
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■野田村
□暴風警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　15日明け方
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　15日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■九戸村
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■洋野町
□暴風警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　ピーク時間　15日明け方
　風向　北西
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　15日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■一戸町
□暴風雪警報
　15日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s