【波浪警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町などに発表 15日03:39時点
気象台は、午前3時39分に、波浪警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。
沿岸北部、沿岸南部では、15日昼過ぎまで暴風や高波に警戒してください。内陸では、15日昼過ぎまで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■大船渡市
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■花巻市
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■北上市
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■久慈市
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■遠野市
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
■一関市
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
■陸前高田市
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■釜石市
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■二戸市
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■八幡平市
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■奥州市
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
■滝沢市
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■雫石町
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■葛巻町
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■岩手町
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■紫波町
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■矢巾町
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■西和賀町
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■金ケ崎町
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
■平泉町
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
■大槌町
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■山田町
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■岩泉町
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■田野畑村
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■普代村
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■軽米町
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■野田村
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■九戸村
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■洋野町
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■一戸町
□暴風雪警報
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s