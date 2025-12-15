リーグ・アン 25/26の第16節 オセールとリールの試合が、12月15日01:15にスタッド・アッベ・デシャンにて行われた。

オセールはジョズエ・カジミール（FW）、ダニー・ナマッソ（FW）、ラシヌ・シナヨコ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリールはオリビエ・ジルー（FW）、オサメ・サハラウイ（MF）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。リールのハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）がゴールを決めてリールが先制。

38分にリールのネイサン・ノイ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半が終了。0-1とリールがリードしてハーフタイムを迎えた。

オセールは後半の頭から選手交代。リュディ・マトンド（MF）からセク・マーラ（FW）に交代した。

46分、リールが選手交代を行う。オサメ・サハラウイ（MF）からシャンセル・ムベンバ（DF）に交代した。

57分オセールが同点に追いつく。ケビン・ダノワ（MF）のアシストからラシヌ・シナヨコ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

60分にオセールのクレマン・アクパ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

63分、オセールが選手交代を行う。ジョズエ・カジミール（FW）からアッサン・ディウス（MF）に交代した。

66分オセールが逆転。リールの選手によるオウンゴールにより2-1と逆転する。

74分、リールは同時に3人を交代。トーマス・ムニエ（DF）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）、オリビエ・ジルー（FW）に代わりチアゴ・サントス（DF）、フェリックス・コレイア（FW）、ソリバ・ディアウネ（FW）がピッチに入る。

77分リールのナビル・ベンタレブ（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

さらに80分リールが逆転。ソリバ・ディアウネ（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

81分、オセールが選手交代を行う。フレドリック・オペガード（DF）からギデオン・メンサ（DF）に交代した。

83分オセールのラシヌ・シナヨコ（FW）がPKを決めて3-3に追いつく。

84分、リールが選手交代を行う。イーサン・エムバペ（MF）からヌガル・ムカウ（MF）に交代した。

後半終了間際の86分リールが逆転。ロマン・ペロー（DF）のアシストからバンジャマン・アンドレ（MF）がヘディングシュートを決めて3-4と逆転する。

88分にオセールのウサマ・エルアズジ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

88分にリールのロマン・ペロー（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後もオセールの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、リールが3-4で勝利した。

なお、オセールは17分にジョズエ・カジミール（FW）、88分にケビン・ダノワ（MF）、90+3分にラッソ・クリバリ（MF）に、またリールは49分にアイサ・マンディ（DF）、82分にフェリックス・コレイア（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-15 03:20:50 更新