リーグ・アン 25/26 第16節 Rランス vs ニース 試合結果
リーグ・アン 25/26の第16節 Rランスとニースの試合が、12月15日01:15にスタッド・ボラルト・デレリスにて行われた。
Rランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・トバン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニースはモハメドアリ・チョー（FW）、ソフィアン・ディオプ（FW）、モルガン・サンソン（MF）らが先発に名を連ねた。
15分に試合が動く。Rランスのマテュー・ユドル（DF）のアシストからオドソンヌ・エドゥアール（FW）がヘディングシュートを決めてRランスが先制。
ここで前半が終了。1-0とRランスがリードしてハーフタイムを迎えた。
ニースは後半の頭から選手交代。チャールズ・ファンフート（MF）からケビン・カルロス（FW）に交代した。
57分Rランスが追加点。オドソンヌ・エドゥアール（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。
その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、Rランスが2-0で勝利した。
なお、ニースは10分にチャールズ・ファンフート（MF）、83分にサリス・アブドゥルサメド（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2025-12-15 03:20:59 更新