リーグ・アン 25/26の第16節 Rランスとニースの試合が、12月15日01:15にスタッド・ボラルト・デレリスにて行われた。

Rランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・トバン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニースはモハメドアリ・チョー（FW）、ソフィアン・ディオプ（FW）、モルガン・サンソン（MF）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。Rランスのマテュー・ユドル（DF）のアシストからオドソンヌ・エドゥアール（FW）がヘディングシュートを決めてRランスが先制。

ここで前半が終了。1-0とRランスがリードしてハーフタイムを迎えた。

ニースは後半の頭から選手交代。チャールズ・ファンフート（MF）からケビン・カルロス（FW）に交代した。

57分Rランスが追加点。オドソンヌ・エドゥアール（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、Rランスが2-0で勝利した。

なお、ニースは10分にチャールズ・ファンフート（MF）、83分にサリス・アブドゥルサメド（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-15 03:20:59 更新