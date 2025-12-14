サンリオの原点をたどる「山梨いちごの王さまミュージアム」　26年4月オープンへ

サンリオが、企業理念「みんななかよく」を体現するミュージアム「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻信太郎記念館」を、創業者で名誉会長を務める辻信太郎氏の故郷・山梨県にオープンする。開業は2026年4月を予定している。

【画像をもっと見る】

同施設は山梨県甲斐市竜王新町に位置し、中央自動車道・双葉インターチェンジから車で約5分のアクセス。敷地面積は約1万750平方メートルで、専用駐車場約40台を備える。入館は事前予約制で、予約方法や入館料は後日発表される。

会場では、サンリオの誕生から現在に至るまでの歩みを、歴史資料やキャラクターグッズ、創刊50年を迎える広報紙「いちご新聞」などを通して紹介。また、辻氏の執務室やゆかりの品々を展示するほか、同氏の分身ともされるキャラクター「いちごの王さま」が象徴的な存在として館内演出に登場する。

◾️山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻信太郎記念館

オープン予定日：2026年4月

所在地：山梨県甲斐市竜王新町 1860番 4

公式サイト