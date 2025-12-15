【大雪警報】北海道・上士幌町、足寄町、陸別町に発表 15日03:18時点
気象台は、午前3時18分に、大雪警報を上士幌町、足寄町、陸別町に発表しました。
十勝地方では、15日朝まで大雪に、15日明け方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■帯広市
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■音更町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■士幌町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■上士幌町
□大雪警報【発表】
積雪 15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
15日にかけて注意
■鹿追町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■新得町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■清水町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■芽室町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■中札内村
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■更別村
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■大樹町
□波浪警報
15日明け方に警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■広尾町
□波浪警報
15日明け方に警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■幕別町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■池田町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■豊頃町
□波浪警報
15日明け方に警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■本別町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■足寄町
□大雪警報【発表】
積雪 15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■陸別町
□大雪警報【発表】
積雪 15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■浦幌町
□暴風警報
□波浪警報
15日明け方に警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
15日にかけて注意