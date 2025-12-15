TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前3時18分に、大雪警報を上士幌町、足寄町、陸別町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・上士幌町、足寄町、陸別町に発表 15日03:18時点

十勝地方では、15日朝まで大雪に、15日明け方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■帯広市
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■音更町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■士幌町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■上士幌町
□大雪警報【発表】
　積雪　15日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■鹿追町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■新得町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■清水町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■芽室町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■中札内村
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■更別村
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■大樹町

□波浪警報
　15日明け方に警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■広尾町

□波浪警報
　15日明け方に警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■幕別町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■池田町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■豊頃町

□波浪警報
　15日明け方に警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■本別町
□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■足寄町
□大雪警報【発表】
　積雪　15日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■陸別町
□大雪警報【発表】
　積雪　15日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■浦幌町
□暴風警報
□波浪警報
　15日明け方に警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意