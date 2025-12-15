【暴風雪警報】岩手県・盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市などに発表 15日03:08時点
気象台は、午前3時8分に、暴風雪警報を盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、軽米町、九戸村、一戸町に発表しました。
沿岸北部、沿岸南部では、15日昼過ぎまで暴風に警戒してください。内陸では、15日昼過ぎまで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■大船渡市
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■花巻市
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■北上市
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■久慈市
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■遠野市
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
■一関市
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
■陸前高田市
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■釜石市
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■二戸市
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■八幡平市
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■奥州市
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
■滝沢市
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■雫石町
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■葛巻町
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■岩手町
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■紫波町
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■矢巾町
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■西和賀町
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■金ケ崎町
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
■平泉町
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
■大槌町
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■山田町
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■岩泉町
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■田野畑村
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■普代村
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■軽米町
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■野田村
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■九戸村
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■洋野町
□暴風警報
15日昼過ぎにかけて警戒
ピーク時間 15日明け方
風向 北西
・海上
最大風速 23m/s
■一戸町
□暴風雪警報【発表】
15日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s