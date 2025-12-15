エールディヴィジ 25/26の第16節 NACブレダとユトレヒトの試合が、12月15日00:45にラト・フェルレフ・スタディオンにて行われた。

NACブレダはラウル・パウラ（MF）、カマル・ソワ（FW）、ユホ・タルビティエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはダニ・デビト（MF）、ヨアン・カトリヌ（FW）、ビクトル・イェンセン（MF）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。NACブレダのユホ・タルビティエ（FW）のアシストからラウル・パウラ（MF）がゴールを決めてNACブレダが先制。

しかし、26分ユトレヒトが同点に追いつく。スフィアン・エルカルアニ（DF）のアシストからダニ・デビト（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、NACブレダは4分にデニス・オドイ（DF）、36分にクリント・レーマンス（MF）に、またユトレヒトは38分にダニ・デビト（MF）、76分にニクラス・ベステルランド（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-15 02:50:59 更新