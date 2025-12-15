◆スノーボード ビッグエア（ＢＡ） Ｗ杯第３戦・決勝（１３日、米コロラド州）

ビッグエア最終第３戦の決勝は、米コロラド州のスティームボートスプリングズで行われ、男子で１月のＸゲーム覇者、荻原大翔（ひろと、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が今季初優勝、通算３勝目を飾った。来年２月のミラノ・コルティナ五輪に向け、２位で続いた木村葵来（２１）＝ムラサキスポーツ＝とともに初の代表入りを確実とした。超大技「６回転半」を世界で初めて成功させ、ギネス世界記録に認定された“スピンマスター”が、世界初の７回転技で五輪金メダルに挑む。

“スピンマスター”の雄たけびが雪上に響いた。逆転を狙った決勝３回目。荻原は５回転半する大技・バックサイド１９８０をグラブ（板をつかむ技）を入れて決めきると「ヨッシャ〜」と絶叫。全体最高の９４・７５点を叩き出し、大逆転で表彰台の頂に立った。ミラノ五輪がある今季は重圧でここまで２戦は振るわなかったが、ようやく本領発揮。滑り降りた後、壁にぶつかりながら両拳を握った２０歳は「立て直してやりたいことを完璧に決められた」と自画自賛した。

９歳の時、世界最年少で横３回転の技をやってのけ、世界に衝撃を与えた。当時から回転速度が人よりたけた。記録を機に父・崇之さんとこだわってきたのは「回転数」。大人に交じって大会に出ると「（筋力がなく）ジャンプの高さは出ないから、回転力で戦うしかない」（崇之さん）。雪上だけでなく、技の練習を行う千葉キングスに毎週末通い、平日も下校後、自宅の庭に敷いた人工芝の上で連続３０分、体力が尽きるまで回り続けた。筋トレは「あまり…それなら技（を回る）練習する」。同じ技を１００回やるのではなく「できたら次」。１０歳で縦２回転を加え、１１歳…と次々に記録を更新し気づけば“スピンマスター”と呼ばれた。

再び世界に衝撃を与えたのが、１月にデビューしたＸゲーム。当日朝の練習で右手首を骨折。棄権もよぎったが、患部はギプスで固定し「出るからにはやるわ」と父に伝え、世界で初めて横６回転半する超大技「バックサイド２３４０メロン」を決めて制した。これまで荻原含め、長谷川帝勝（２０）らトップ選手が横６回転技で攻めていたが、半回転加えて、９月にはギネス世界記録に認定。「ヤバって（笑）。小学生の時に図書館でギネスブックを見てきた…あれを取れたのか！ うれしい」と武器が認められ、感激した。

今季初Ｖで全日本スキー連盟が定める基準を満たし、自身初の五輪出場を確実にした。スノーボード界では招待大会のＸゲームなどに重きを置く選手も多いが「競技を広めたい」との思いから目指してきた舞台だ。狙うは夢舞台での記録更新と日本男子の種目初メダル。「（五輪で）７回転にトライしたい。世界初で金メダルを取ったら、めっちゃ気持ちいい。そこは狙っている」と“スピンマスター”が大舞台で大きく翔ぶ。

◆冬季スポーツの主な日本人のギネス記録

▽平野歩夢（スノーボード男子ハーフパイプ） １４年ソチ五輪で１５歳７４日で銀メダルを獲得し、スノーボード最年少メダリスト。

▽羽生結弦（フィギュア男子） １５年１２月のＧＰファイナルでＳＰ１１０・９５点、フリー２１９・４８点、合計３３０・４３点とすべて世界記録を更新。

▽浅田真央（フィギュア女子） １０年バンクーバー五輪で、女子シングルで史上初のＳＰ、フリーと合わせ３度のトリプルアクセルを成功。

▽安藤美姫（フィギュア女子） ０２年のジュニアＧＰファイナルで女子初の４回転サルコー成功。

▽葛西紀明（ノルディックスキー・ジャンプ男子） Ｗ杯個人戦最多５７９戦出場など７つのギネス記録を保持している。

◆解説 ビッグエア種目で複数回転技を成功させるには時速７０キロに達する中で回転し、空中でバランスを制御させ、着地で高い精度が求められる。ジャンプ台は２０階建てビルの高さに匹敵する約６０メートルで、斜度は２０度以上、さらに予測不能の風にも襲われる。６回転を武器にする選手が数少ない中で、さらに半回転を加えた荻原の「６回転半」は背中側へ回転するため、高い安定性と技術力が求められる。

◆代表争いの現状 ビッグエアとスロープスタイルで日本が得られる五輪の最大の出場枠は男女各４。荻原と木村葵は、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）が定める五輪派遣基準のうち、今大会までを対象とした最上位項目を満たし、初の代表入りが確実。女子も村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２大会連続、深田茉莉（ヤマゼン）は初の代表確実。ＳＡＪは基準日の来年１月１９日以降に正式決定する。

◆荻原 大翔（おぎわら・ひろと）

▽生まれ ２００５年７月１９日、茨城・牛久市。２０歳。千葉・日体大柏から仙台大に進み現在２年

▽競技歴 両親の影響で３歳からスノーボードを始め、７歳で公式戦に初参加。中学１年時の１７年にプロ資格を取得。２１年全日本選手権ＢＡで初優勝。２１〜２２年季からＷ杯を転戦し、２３年１０月にＢＡで初制覇。通算３勝。初出場した今年３月の世界選手権ＢＡ１０位、ＳＳ２１位

▽記録

・９歳 横３回転の１０８０を成功

・１３歳 ４回転する１４４０を、ともに世界最年少で成功

・２２年 世界初の横６回転する技「バックサイド・コーク２１６０」に成功

・今年１月 Ｘゲームでバックサイド２３４０メロンを初成功させギネス世界記録に認定

▽家族 両親

▽身長 １６０センチ

▽好きなアーティスト ＭＡＮ ＷＩＴＨ Ａ ＭＩＳＳＩＯＮ