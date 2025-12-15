【波浪警報】北海道・羅臼町に発表 15日02:54時点
気象台は、午前2時54分に、波浪警報を羅臼町に発表しました。
【警報エリアを確認】【波浪警報】北海道・羅臼町に発表 15日02:54時点
根室、釧路地方では、暴風雪や大雪、高波に警戒してください。根室地方では、高潮に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□暴風雪警報
15日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報
積雪 15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□波浪警報
15日昼前にかけて警戒
ピーク時間 15日未明
予想最大波高 7m
15日にかけて注意
■釧路市阿寒
□暴風雪警報
15日朝にかけて警戒
風向 東
最大風速 18m/s
□大雪警報
積雪 15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■釧路市音別
□暴風雪警報
15日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報
積雪 15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□波浪警報
15日昼前にかけて警戒
ピーク時間 15日未明
予想最大波高 7m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■根室市
□暴風雪警報
15日夕方にかけて警戒
ピーク時間 15日未明
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 28m/s
□大雪警報
積雪 15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□波浪警報
15日夕方にかけて警戒
ピーク時間 15日未明
予想最大波高 7m
□高潮警報
15日12時頃にかけて警戒
ピーク時間 15日3時頃
予想最高潮位 1.5m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■釧路町
□暴風雪警報
15日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報
積雪 15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□波浪警報
15日昼前にかけて警戒
ピーク時間 15日未明
予想最大波高 7m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■厚岸町
□暴風雪警報
15日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報
積雪 15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□波浪警報
15日昼前にかけて警戒
ピーク時間 15日未明
予想最大波高 7m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■浜中町
□暴風雪警報
15日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報
積雪 15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□波浪警報
15日昼前にかけて警戒
ピーク時間 15日未明
予想最大波高 7m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■標茶町
□暴風雪警報
15日夕方にかけて警戒
風向 東
最大風速 18m/s
□大雪警報
積雪 15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■弟子屈町
□暴風雪警報
15日夕方にかけて警戒
風向 東
最大風速 18m/s
□大雪警報
積雪 15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■鶴居村
□暴風雪警報
15日朝にかけて警戒
風向 東
最大風速 18m/s
□大雪警報
積雪 15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■白糠町
□暴風雪警報
15日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報
積雪 15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□波浪警報
15日昼前にかけて警戒
ピーク時間 15日未明
予想最大波高 7m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■別海町
□暴風雪警報
15日夕方にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□大雪警報
積雪 15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□高潮警報
15日12時頃にかけて警戒
ピーク時間 15日3時頃
予想最高潮位 1.5m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■中標津町
□暴風雪警報
15日夕方にかけて警戒
風向 東
最大風速 18m/s
□大雪警報
積雪 15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■標津町
□暴風雪警報
15日夕方にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・羅臼・標津沖
最大風速 25m/s
□大雪警報
積雪 15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□高潮警報
15日12時頃にかけて警戒
ピーク時間 15日3時頃
予想最高潮位 1.5m
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■羅臼町
□暴風雪警報
15日夕方にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・知床岬沖
最大風速 25m/s
・羅臼・標津沖
最大風速 25m/s
□大雪警報
積雪 15日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□波浪警報【発表】
15日朝から16日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・知床岬沖
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
15日にかけて注意