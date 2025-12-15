TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前2時54分に、波浪警報を羅臼町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】北海道・羅臼町に発表 15日02:54時点

根室、釧路地方では、暴風雪や大雪、高波に警戒してください。根室地方では、高潮に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□暴風雪警報
　15日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報
　積雪　15日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□波浪警報
　15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■釧路市阿寒
□暴風雪警報
　15日朝にかけて警戒
　風向　東
　最大風速　18m/s

□大雪警報
　積雪　15日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■釧路市音別
□暴風雪警報
　15日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報
　積雪　15日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□波浪警報
　15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■根室市
□暴風雪警報
　15日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　28m/s

□大雪警報
　積雪　15日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□波浪警報
　15日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　予想最大波高　7m

□高潮警報
　15日12時頃にかけて警戒
　ピーク時間　15日3時頃
　予想最高潮位　1.5m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■釧路町
□暴風雪警報
　15日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報
　積雪　15日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□波浪警報
　15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■厚岸町
□暴風雪警報
　15日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報
　積雪　15日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□波浪警報
　15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■浜中町
□暴風雪警報
　15日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報
　積雪　15日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□波浪警報
　15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■標茶町
□暴風雪警報
　15日夕方にかけて警戒
　風向　東
　最大風速　18m/s

□大雪警報
　積雪　15日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■弟子屈町
□暴風雪警報
　15日夕方にかけて警戒
　風向　東
　最大風速　18m/s

□大雪警報
　積雪　15日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■鶴居村
□暴風雪警報
　15日朝にかけて警戒
　風向　東
　最大風速　18m/s

□大雪警報
　積雪　15日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■白糠町
□暴風雪警報
　15日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報
　積雪　15日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□波浪警報
　15日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　15日未明
　予想最大波高　7m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■別海町
□暴風雪警報
　15日夕方にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□大雪警報
　積雪　15日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□高潮警報
　15日12時頃にかけて警戒
　ピーク時間　15日3時頃
　予想最高潮位　1.5m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■中標津町
□暴風雪警報
　15日夕方にかけて警戒
　風向　東
　最大風速　18m/s

□大雪警報
　積雪　15日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■標津町
□暴風雪警報
　15日夕方にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・羅臼・標津沖
　最大風速　25m/s

□大雪警報
　積雪　15日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□高潮警報
　15日12時頃にかけて警戒
　ピーク時間　15日3時頃
　予想最高潮位　1.5m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意

■羅臼町
□暴風雪警報
　15日夕方にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・知床岬沖
　最大風速　25m/s
・羅臼・標津沖
　最大風速　25m/s

□大雪警報
　積雪　15日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□波浪警報【発表】
　15日朝から16日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・知床岬沖
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　15日にかけて注意