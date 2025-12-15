『めちゃ×2メチャってるッ！』完全版が配信 ナインティナインが振り返る未公開映像＆江頭2:50特別コラボ
『めちゃ×2メチャってるッ！』の未公開映像をナインティナインが振り返る“完全版”が、FODで15日深夜2時50分から独占配信される。
【画像】『めちゃ×2メチャってるッ！』とコラボが実現するエガチャンネル
『めちゃ×2メチャってるッ！』は、伝説的テレビ番組『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系）の人気シリーズ「岡村隆史にオファーが来ました」の最新作で、吉本興業が「めちゃイケ」総監督の片岡飛鳥氏と共に制作。シリーズ最長の484日、足掛け3年に及ぶ完全ドキュメンタリー。
完全版では、新撮に加えて全12話では語りきれなかったJO1、INI、ME; をはじめ、ニューヨーク、鬼越トマホーク、コットン、オダウエダ、レインボー、さらにめちゃイケメンバーの未公開映像をナインティナインが振り返る新エピソードとなる。
さらに、江頭2:50のYouTube チャンネル「エガちゃんねる EGA-CHANNEL」との特別コラボ企画も実現する。
■第1部
タイトル：『めちゃ×2メチャってるッ！あきらめたらそこで試合終了ですよスペシャル!!』（全5話）
配信：FODにて配信中
■第2部
タイトル：『めちゃ×2メチャってるッ！7年ぶりに起こせよムーヴメントスペシャル!!』
配信：12月15日（月）深夜2時50分〜新エピソード追加
出演：ナインティナイン ほか
