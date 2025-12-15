『めちゃ×2メチャってるッ！』完全版をFODで独占配信 江頭とのコラボも
フジテレビ系バラエティー『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系）の人気シリーズ「岡村隆史にオファーが来ました」の最新作で、完全ドキュメンタリー『めちゃ×2メチャってるッ！』全12話では語りきれなかったJO1、INI、ME：Iをはじめ、ニューヨーク、鬼越トマホーク、コットン、オダウエダ、レインボー、さらにめちゃイケメンバーの未公開映像をナインティナインが振り返る“完全版”をFODで独占配信する。
【写真】『めちゃ×2メチャ』完全版！名場面が続々
「めちゃ×2メチャってるッ！」は、伝説的テレビ番組「めちゃ×2イケてるッ！」の名物企画「岡村隆史にオファーが来ました」シリーズの最新作として、吉本興業が「めちゃイケ」総監督・片岡飛鳥氏と共に制作したもの。
シリーズ史上最長となる484日、足掛け3年にわたって密着した、壮大なドキュメンタリープロジェクトとなっている。さらに今回の完全版では、江頭2:50のYouTubeチャンネル(エガちゃんねる EGA-CHANNEL)との特別コラボ企画も行われる。
