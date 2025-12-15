[12.14 ブンデスリーガ第14節](アリアンツ・アレーナ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 3 キム・ミンジェ

DF 20 トム・ビショフ

DF 21 伊藤洋輝

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 42 レナート・カール

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 30 C. Kiala

MF 27 コンラッド・ライマー

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

監督

ビンセント・コンパニ

[マインツ]

先発

GK 33 ダニエル・バッツ

DF 16 シュテファン・ベル

DF 21 ダニー・ダ・コスタ

DF 22 ニコラス・フェラチュニク

DF 24 川崎颯太

DF 48 K. Potulski

MF 6 佐野海舟

MF 7 イ・ジェソン

MF 14 ウィリアム・ボービング

MF 15 レナード・マロニー

FW 17 ベネディクト・ホラーバッハ

控え

GK 1 ラッセ・リース

DF 23 K. Schopp

DF 25 アンドレアス・ハンチェ・オルセン

MF 42 D. Gleiber

FW 9 アルノー・ノルダン

FW 11 アルミンド・ジープ

FW 36 F. Moreno Fell

FW 37 ベン・ボブツェン

FW 44 ネルソン・バイパー

監督

ウルス・フィッシャー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります