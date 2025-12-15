バイエルンvsマインツ スタメン発表
[12.14 ブンデスリーガ第14節](アリアンツ・アレーナ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 3 キム・ミンジェ
DF 20 トム・ビショフ
DF 21 伊藤洋輝
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 レナート・カール
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 30 C. Kiala
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
監督
ビンセント・コンパニ
[マインツ]
先発
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 16 シュテファン・ベル
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
DF 24 川崎颯太
DF 48 K. Potulski
MF 6 佐野海舟
MF 7 イ・ジェソン
MF 14 ウィリアム・ボービング
MF 15 レナード・マロニー
FW 17 ベネディクト・ホラーバッハ
控え
GK 1 ラッセ・リース
DF 23 K. Schopp
DF 25 アンドレアス・ハンチェ・オルセン
MF 42 D. Gleiber
FW 9 アルノー・ノルダン
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 36 F. Moreno Fell
FW 37 ベン・ボブツェン
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ウルス・フィッシャー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
