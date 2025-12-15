鎌田大地が無念の右太もも裏負傷で途中交代…パレスはマンCに3失点完敗
[12.14 プレミアリーグ第16節 クリスタル・パレス 0-3 マンチェスター・C]
プレミアリーグは14日に第16節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはホームでマンチェスター・シティと対戦し、0-3で敗戦。鎌田は先発出場も後半20分に負傷し、途中交代となった。
鎌田はボランチで先発出場。中盤からのスルーパスで味方の決定機を演出していく。先制に成功したのはシティ。前半41分、DFマテウス・ヌネスのPA右手前からのクロスを、ファーサイドのFWアーリング・ハーランドが強烈なヘディングシュートを叩き込み、ゴールを奪った。
パレスは前半を0-1で折り返した。後半から反撃を仕掛けたいところだったが、後半20分に思わぬアクシデント。鎌田が右太ももの裏を痛めた。苦痛の表情を浮かべたまま途中交代でピッチを下がった。その直後にはMFフィル・フォーデンにミドルを決められ、0-2と点差を広げられた。
後半44分、シティは敵陣内でファウルを受けてPKを獲得。キッカーは先制点を挙げたハーランドが務め、確実に決める。自身2点目で3-0と勝利を決定づけた。
試合はそのまま終了し、シティは3-0でリーグ戦4連勝。順位は2位をキープしている。一方、パレスはリーグ戦3連勝ならず。順位は5位のままとなっている。
