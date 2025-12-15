J2初昇格の宮崎、大熊裕司監督と来季契約更新
来季J2初昇格を果たしたテゲバジャーロ宮崎は14日、大熊裕司監督(56)との来季契約を更新したことを発表した。大熊監督は2024年に宮崎の監督兼強化部長を務めていた。
宮崎はJ3リーグを4位で終え、J2昇格プレーオフに参加。14日の決勝でFC大阪に勝利し、Jリーグ参入5年目で初のJ2昇格を果たしていた。
クラブ公式サイトを通じ、大熊監督は「今シーズン、クラブ史に残るJ2昇格という大きな成果を、選手・スタッフ、そしてテゲバジャーロ宮崎ファミリーの皆様とともに成し遂げることができました。この経験は、クラブにとっても、私自身にとっても、かけがえのない財産です」と振り返りつつ、来季への意気込みを述べている。
「しかし、ここがゴールではありません。新たな舞台となるJ2は、これまで以上に厳しく、タフな戦いが待っています」
「だからこそ、これまで大切にしてきた『走る・戦う・一体となる』というクラブの姿勢をぶらさず、さらに質を高め、テゲバジャーロ宮崎らしいサッカーを追求していきたいと考えています」
「宮崎という地域に根ざし、皆様に誇りに思っていただけるクラブであり続けるため、これからも全力でチームづくりに取り組んでまいります。引き続き、熱いご支援とご声援をよろしくお願いいたします」
