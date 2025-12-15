◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（１４日、ドイツ・クリンゲンタール）

男子個人第９戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、二階堂蓮（日本ビール）は合計２６２・１点で２位に入り、自身２度目となる表彰台に立った。２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は合計２６１・０点で３位で今季４度目の表彰台を確保した。

日本の二枚看板が躍動した。１回目。先に飛んだ二階堂がヒルサイズを越える１４１メートルの好飛躍をみせてその時点でトップだったが、４番後に飛んだエースの小林陵はそれを１メートル上回る１４２メートルの大ジャンプを披露。最後に飛んだドメイン・プレブツ（スロベニア）に首位は譲ったとはいえ、２、３位で折り返した。

２回目は二階堂が１３５メートルを飛び、１３３・５メートルにとどまった小林陵を逆転。日本の二枚看板が初めて同時に表彰台に立った。

内藤智文（山形市役所）は６位、中村直幹（フライングラボラトリー）は１７位、佐藤幸椰（雪印メグミルク）は２７位、小林朔太郎（雪印メグミルク）は予選落ちした。

プレブツが４連勝を達成し、通算１３勝目を挙げた。