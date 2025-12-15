ブンデスリーガ 25/26の第14節 フライブルクとドルトムントの試合が、12月14日23:30にオイローパ・パルク・シュタディオンにて行われた。

フライブルクは鈴木 唯人（MF）、ルーカス・ホラー（FW）、ヨハン・マンザンビ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはセール・ギラシ（FW）、カーニー・チュクエメカ（MF）、ファビオ・シルバ（FW）らが先発に名を連ねた。

31分に試合が動く。ドルトムントのヤン・コウト（DF）のアシストからラミ・ベンセバイニ（DF）がゴールを決めてドルトムントが先制。

ここで前半が終了。0-1とドルトムントがリードしてハーフタイムを迎えた。

53分にドルトムントのジョーブ・ベリンガム（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

56分、ドルトムントが選手交代を行う。ファビオ・シルバ（FW）からパスカル・グロス（MF）に交代した。

75分フライブルクが同点に追いつく。クリスティアン・ギュンター（DF）のアシストからルーカス・ホラー（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）はフル出場した。

2025-12-15 01:40:27 更新