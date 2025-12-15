プロ・リーグ 25/26の第18節 デンデルとクラブ・ブリュージュの試合が、12月15日00:00にスタッド・バンロイにて行われた。

デンデルはブルーニー・シンバ（FW）、ダビド・トセフスキ（FW）、マルコム・ビルタール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはカルロス・ボルジェス（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ハンス・ファナケン（MF）らが先発に名を連ねた。

23分に試合が動く。デンデルのファビオ・フェラーロ（FW）のアシストからブルーニー・シンバ（FW）がヘディングシュートを決めてデンデルが先制。

33分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ジョアカン・セイ（DF）からビョーン・メイヤー（DF）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+4分クラブ・ブリュージュが同点に追いつく。クリストス・ツォリス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

50分クラブ・ブリュージュが逆転。クリストス・ツォリス（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

61分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ニコロ・トレソルディ（FW）からロメオ・フェルマント（FW）に交代した。

63分、デンデルは同時に2人を交代。ネイサン・ロデス（MF）、ダビド・トセフスキ（FW）に代わりリュック・ドフジュロル（DF）、モハメド・ベルテ（MF）がピッチに入る。

69分クラブ・ブリュージュが追加点。アレクサンダル・スタンコビッチ（DF）のアシストからロメオ・フェルマント（FW）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

73分、デンデルが選手交代を行う。ブルーニー・シンバ（FW）からアリレザ・ジャハンバフシュ（MF）に交代した。

その直後の73分クラブ・ブリュージュが追加点。ウーゴ・シケ（DF）のアシストからロメオ・フェルマント（FW）がヘディングシュートで1-4。3点差となる。

78分、クラブ・ブリュージュは同時に3人を交代。ラファエル・オニェディカ（MF）、カルロス・ボルジェス（FW）、ウーゴ・シケ（DF）に代わりウーゴ・ベトレセン（MF）、シャンドレ・キャンベル（FW）、カイリアニ・サブ（DF）がピッチに入る。

82分、デンデルは同時に2人を交代。ブライアン・ゴンサルベス（DF）、ノア・ムバンバ（MF）に代わりジョーダン・カディリ（FW）、ダビド・フルンチャル（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+3分クラブ・ブリュージュが追加点。クリストス・ツォリス（FW）のアシストからアレクサンダル・スタンコビッチ（DF）がヘディングシュートで1-5。4点差となる。

以降は試合は動かず、クラブ・ブリュージュが1-5で勝利した。

2025-12-15 02:01:07 更新