¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡ÛÈªÎµÀ¸¤¬½àÍ¥¥¤¥óÆ¨¤²¤ÇÍ¥½Ð¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼½é£Ö¤Øµ¤¹ç¡Ö¤â¤Á¤í¤ó½éÍ¥¾¡¤À¤±ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¡Ö³÷·´´»µÌÁÈ¹ç¡¡³÷·´¤ß¤«¤óÇÕ¡×¤Ï£±£´Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÈªÎµÀ¸¡Ê£²£¹¡á»°½Å¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò¤Î¥¤¥óÀï¤Ç¼ê·ø¤¯Àè¥Þ¥¤¤ò·è¤á¤Æ£±Ãå¥´¡¼¥ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¡Ö²óÅ¾¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤Â¤ä¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Î¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¹ç¤¨¤ÐÂ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤Æ¾å°Ì¡£Í¥¾¡Àï¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È½àÍ¥¤Ï²óÅ¾¤ò¹ç¤ï¤»ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¡ÎÏ¤Ï³Î¤«¤Ç£ÖÀï¤ÏÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë£µ¡¦£¸£³¤Ç£²´üÏ¢Â³¤Ç£Áµé¥¡¼¥×¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤³¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢£Á£±¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¡£¡ÖÀï¤¨¤ëÂ¤Ï¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó½éÍ¥¾¡¤À¤±ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤º¤Ï½é£Ö¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£