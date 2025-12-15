セリエA 25/26の第15節 フィオレンティナとベローナの試合が、12月14日23:00にスタディオ・アルテミオ・フランキにて行われた。

フィオレンティナはモイーズ・キーン（FW）、アルバート・グドムンドソン（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベローナはダニエル・モスケラ（FW）、ジオバネ（FW）、マルティン・フリーゼ（MF）らが先発に名を連ねた。

35分、ベローナが選手交代を行う。ジオバネ（FW）に代わりギフト・オルバン（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の42分に試合が動く。ベローナのアル・ムスラティ（MF）のアシストからギフト・オルバン（FW）がゴールを決めてベローナが先制。

ここで前半が終了。0-1とベローナがリードしてハーフタイムを迎えた。

ベローナは後半の頭から選手交代。シェイク・ニアッセ（MF）からロベルト・ガリアルディーニ（MF）に交代した。

61分、フィオレンティナは同時に2人を交代。ルカ・ラニエリ（DF）、ローランド・マンドラゴラ（MF）に代わりニコロ・フォルティーニ（DF）、アミール・リチャードソン（MF）がピッチに入る。

62分、ベローナが選手交代を行う。ダニエル・モスケラ（FW）からアミン・サール（FW）に交代した。

69分、フィオレンティナが選手交代を行う。シモン・ゾーム（MF）からエディン・ジェコ（FW）に交代した。

その直後の69分フィオレンティナが同点に追いつく。ベローナの選手によるオウンゴールにより1-1。試合は振り出しに。

75分、ベローナは同時に2人を交代。アル・ムスラティ（MF）、マルティン・フリーゼ（MF）に代わりスアト・セルダル（MF）、ニコラ・バレンティーニ（DF）がピッチに入る。

87分、フィオレンティナは同時に2人を交代。ドド（DF）、ニコロ・ファジョーリ（MF）に代わりマッティア・ビティ（DF）、シェール・ヌドゥール（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+3分ベローナが逆転。アントワーヌ・ベルネード（MF）のアシストからギフト・オルバン（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

以降は試合は動かず、ベローナが1-2で勝利した。

なお、フィオレンティナは36分にアルバート・グドムンドソン（FW）に、またベローナは25分にシェイク・ニアッセ（MF）、32分にマルティン・フリーゼ（MF）、39分にアル・ムスラティ（MF）、85分にラフィク・ベルガリ（DF）、90+5分にウナイ・ヌニェス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-15 01:10:38 更新