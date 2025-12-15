きのう夕方、福岡市の商業施設で、男女2人が男に刃物のようなもので刺されました。男は2人を刺したあと逃走し警察が行方を追っています。

記者

「現場は10台以上の警察車両が並び、ブルーシートがかけられていて、物々しい雰囲気に包まれています」

きのう午後5時すぎ、福岡市中央区地行浜の商業施設で、岡山県の会社員の女性と福岡市の会社員の男性が、男に刃物のようなもので刺されました。いずれも意識はあり、命に別状はないということです。

男性は商業施設で開催中だったアイドルグループ「HKT48」のイベントのスタッフで、女性は隣接するドームで開催されたライブの観客でした。女性は、「商業施設の建物の奥へ行く途中で刺された」などと話しているということです。

7階の劇場にいた人

「（劇場を出たら）警察の方が6、7名いて、トイレの中やいろいろなところを探していた。まさかそんな事件が起きているとは思わず、ちょっと怖い」

刺した男は60代とみられ、身長は160センチくらい、黒色の上下と帽子のほか、メガネや白のマスクを着用し、刃物のようなものを持っていたということです。警察が殺人未遂事件として、逃げた男の行方を追っています。