年末の忙しい日は電子レンジを使って手軽に料理！
【主菜】牛肉と里芋のクリーム煮
仕上げに生クリームを加えて煮からめた、満足感の高い主菜です。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：791Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）牛肉 (こま切れ)200g
＜下味＞
白ワイン 大さじ1
砂糖 小さじ2
しょうゆ 大さじ1
玉ネギ 1/2個
マッシュルーム (生)4個
サラダ油 大さじ1
里芋 3~4個
生クリーム 100ml
ニンニク (すりおろし)1/2片分
塩 適量 粗びき黒コショウ 適量 ドライパセリ 適量 バゲット (スライス)4~6枚
【下準備】ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、牛肉をからめる。玉ネギは縦薄切りにする。マッシュルームは縦薄切りにする。
©Eレシピ
里芋は皮付きのまま水洗いし、ぬれたままラップで包み、電子レンジで3分加熱する。上下を返してさらに1〜2分加熱する。粗熱が取れたら皮をむき、ひとくち大に切る。
©Eレシピ
竹串を通してスッと通るまで加熱してください。
【作り方】1. フライパンにサラダ油と玉ネギを入れて中火で炒め、しんなりしたら＜下味＞をからめた牛肉とマッシュルームを加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
2. 里芋、生クリーム、ニンニクを加え、煮たったら塩で味を調えて器に盛り、粗びき黒コショウとドライパセリを振り、バゲットを添える。
©Eレシピ
【副菜】カボチャのサブジ
甘みのあるカボチャがスパイスとよく合います。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：144Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）カボチャ 1/8個
塩 少々
カレー粉 小さじ1/2
ケチャップ 小さじ1
玉ネギ 1/8個
クミンシード 小さじ1
サラダ油 小さじ2
パクチー（香菜） (刻み)適量
【下準備】カボチャは皮のかたい部分を削ぎ落とし、種とワタを取って水でぬらし、ラップで包んで電子レンジで2分30秒加熱する。
©Eレシピ
竹串を刺し、かたければさらに30秒ずつ加熱して竹串がスッと通るまで加熱してください。
ボウルで＜下味＞の材料を混ぜておく。玉ネギは粗いみじん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. カボチャは粗熱が取れたら5mm角に切り、＜下味＞のボウルに移してからめる。
©Eレシピ
2. フライパンにサラダ油、クミンシード、玉ネギを入れて中火で炒め、香りがたったら(1)を加えて炒め合わせる。器に盛り、香菜をのせる。
©Eレシピ
【副菜】ブロッコリー明太和え
ブロッコリーは水気をよく拭き取ることでソースがよくからみます。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：108Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ブロッコリー 8房 塩 少々
プチトマト 4個
＜明太ソース＞
明太子 1/2~1腹 EVオリーブ油 大さじ1
ドライパセリ 適量
【下準備】ブロッコリーは小房に分け、塩ゆでしてザルに上げ、粗熱が取れたらキッチンペーパーに包んで水気を拭き取る。プチトマトは縦半分に切る。
©Eレシピ
＜明太ソース＞の明太子は皮に切り込みを入れて中身をしごき出し、ボウルで他の材料と混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜明太ソース＞のボウルにブロッコリーとプチトマトを入れて和え、器に盛る。
©Eレシピ