プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉と里芋のクリーム煮」 「カボチャのサブジ」 「ブロッコリー明太和え」 の全3品。
年末の忙しい日は電子レンジを使って手軽に料理！

【主菜】牛肉と里芋のクリーム煮
仕上げに生クリームを加えて煮からめた、満足感の高い主菜です。

調理時間：20分
カロリー：791Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

牛肉  (こま切れ)200g
＜下味＞
  白ワイン  大さじ1
  砂糖  小さじ2
  しょうゆ  大さじ1
玉ネギ  1/2個
マッシュルーム  (生)4個
サラダ油  大さじ1
里芋  3~4個
生クリーム  100ml
ニンニク  (すりおろし)1/2片分
塩  適量 粗びき黒コショウ  適量 ドライパセリ  適量 バゲット  (スライス)4~6枚

【下準備】

ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、牛肉をからめる。玉ネギは縦薄切りにする。マッシュルームは縦薄切りにする。

里芋は皮付きのまま水洗いし、ぬれたままラップで包み、電子レンジで3分加熱する。上下を返してさらに1〜2分加熱する。粗熱が取れたら皮をむき、ひとくち大に切る。

竹串を通してスッと通るまで加熱してください。

【作り方】

1. フライパンにサラダ油と玉ネギを入れて中火で炒め、しんなりしたら＜下味＞をからめた牛肉とマッシュルームを加えて炒め合わせる。

2. 里芋、生クリーム、ニンニクを加え、煮たったら塩で味を調えて器に盛り、粗びき黒コショウとドライパセリを振り、バゲットを添える。

【副菜】カボチャのサブジ
甘みのあるカボチャがスパイスとよく合います。

調理時間：15分
カロリー：144Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

カボチャ  1/8個
  塩  少々
  カレー粉  小さじ1/2
  ケチャップ  小さじ1
玉ネギ  1/8個
クミンシード  小さじ1
サラダ油  小さじ2
パクチー（香菜）  (刻み)適量

【下準備】

カボチャは皮のかたい部分を削ぎ落とし、種とワタを取って水でぬらし、ラップで包んで電子レンジで2分30秒加熱する。

竹串を刺し、かたければさらに30秒ずつ加熱して竹串がスッと通るまで加熱してください。
ボウルで＜下味＞の材料を混ぜておく。玉ネギは粗いみじん切りにする。

【作り方】

1. カボチャは粗熱が取れたら5mm角に切り、＜下味＞のボウルに移してからめる。

2. フライパンにサラダ油、クミンシード、玉ネギを入れて中火で炒め、香りがたったら(1)を加えて炒め合わせる。器に盛り、香菜をのせる。

【副菜】ブロッコリー明太和え
ブロッコリーは水気をよく拭き取ることでソースがよくからみます。

調理時間：10分
カロリー：108Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ブロッコリー  8房   塩  少々
プチトマト  4個
＜明太ソース＞
  明太子  1/2~1腹   EVオリーブ油  大さじ1
  ドライパセリ  適量

【下準備】

ブロッコリーは小房に分け、塩ゆでしてザルに上げ、粗熱が取れたらキッチンペーパーに包んで水気を拭き取る。プチトマトは縦半分に切る。

＜明太ソース＞の明太子は皮に切り込みを入れて中身をしごき出し、ボウルで他の材料と混ぜ合わせる。

【作り方】

1. ＜明太ソース＞のボウルにブロッコリーとプチトマトを入れて和え、器に盛る。

