ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアとの和平交渉に向けた譲歩の一つとして、NATO（＝北大西洋条約機構）への加盟を断念する用意があることを明らかにしました。

ウクライナのゼレンスキー大統領は訪問先のドイツで、アメリカのウィトコフ特使と和平案をめぐる協議を行います。

ロイター通信によりますと、協議に先だってゼレンスキー氏は、ウクライナ軍とロシア軍が対峙する現在の前線に沿って停戦することが公平な選択肢だとの考えを示しました。

現在、アメリカが提案している和平案では、ウクライナ東部・ドネツク州からウクライナ軍を撤退させ、その一帯を中立の「自由経済地域」とする構想が盛り込まれていますが、ゼレンスキー氏は「一方的な撤退は公平性を欠く」と否定的な考えを示しました。

さらに、ウクライナ側の妥協の一つとして、NATOへの加盟を断念する用意があることを明らかにしました。代わりに、アメリカや欧州各国などから法的な拘束力を伴った「安全の保証」を受けることを求めています。

和平交渉の進展を急ぐトランプ大統領はウクライナに圧力をかける構えも見せていて、今回の協議で両国が和平に向けた条件で折り合うことができるかが焦点です。